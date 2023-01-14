تعاون بين «أبوظبي للقوى» ومركز تنمية اللعبة بالقاهرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وقع نادي أبوظبي لألعاب القوى مذكرة تفاهم مع مركز تنمية ألعاب القوى بالقاهرة التابع للاتحاد العالمي للألعاب القوى تمتد 4 سنوات، بهدف التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية والإدارية ومجالات التحكيم وتدريب ألعاب القوى والاهتمام بالمواهب، وشهد توقيع المذكرة الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ووقعها خالد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، والدكتور حمدي عبدالرحيم مدير مركز تنمية ألعاب القوى المصري.

وأعرب الدكتور محمد المر عن أمنياته أن تكون المذكرة بمقام انطلاقة للنادي باحتسابه مصدراً رئيساً لصناعة أبطال يمثلون الإمارات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، داعياً إلى السعي للارتقاء بالنتائج ورفع اسم الدولة في منصات التتويج في مختلف البطولات، إلى جانب الاهتمام بالعنصر النسائي في ألعاب القوى وتوفير عوامل النجاح لتألقها في المحافل الرياضية.

وأشاد خالد الزعابي بدور مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ودعمه المستمر لمسيرة التنمية الرياضية في أبوظبي، مؤكداً أن سموه يولي تحقيق أفضل الخطط والمبادرات أهمية كبيرة للنهوض بالرياضة الإماراتية.

وقال: النادي يهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية في ألعاب القوى، إضافة إلى تطوير التحكيم والتدريب بتصميم برامج تدريبية دولية.

وأكد الدكتور حمدي عبدالرحيم أهمية مذكرة التفاهم، مشيراً إلى طرح أفكار جديدة وبناءة في مجالات التدريب والتأهيل قابلة للتطبيق تعود بالفائدة على رياضة ألعاب القوى.

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