ثانية جولات «دولية الدراجات المائية» على كاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتنطلق المنافسات على مرحلتين، وتبدأ المرحلة الصباحية في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً من خلال فئات واقف جي بي 1، وجالس جي بي2، وواقف جي بي 2، وجالس جي بي 2، وواقف ناشئين 3.1، وواقف ناشئين 3.2، وواقف ناشئين 3.3، وجالس جي بي 4، والمخضرمين، وجالس جي بي 1، وتنطلق المرحلة المسائية في الواحدة والنصف ظهراً وتشمل الفئات نفسها مع انضمام فئة فئة الحركات الاستعراضية.

ومن المتوقع مشاركة عدد ضخم من الدراجات والمحترفين، يتجاوز 60 دراجة في كل الفئات، وتم وضع البوابات الهوائية المختلفة في منطقة السباق، وتتميز سباقات الدراجات المائية بقربها من الجمهور والشاطئ، وبالتالي فرصة متابعة السباق عن كثب وعن قرب لمحبي هذه الرياضة.

وشهدت الجولة الأولى والتي أقيمت الأسبوع الماضي في دبي مشاركة 80 متسابقاً في منافسات الجولة في رقم قوي يبشر باستمراره من خلال ثاني جولات البطولة في أبوظبي.

دعم

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي ومشرف عام السباق الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي للدعم المتواصل لإنجاح الرياضات البحرية وتقديم كل سبل الدعم والنجاح لتفوق وضمان استمرار الرياضة البحرية للأفضل، وعبر ناصر الظاهري عن فرحة مجتمع المتسابقين والمشاركين من خلال الدراجات المائية لعودة البطولة والمنافسة مجدداً، وقال: البطولة بداية موسم قوي للدراجات المائية بمشاركة ضخمة.

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