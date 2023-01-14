أُنس جابر وديوكوفيتش في «دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة التونسية أُنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ 21 من ألقاب البطولات الكبرى، في الدورة الـ31 من البطولة، التي تنطلق 19 فبراير، وتستمر حتى 4 مارس ،وتعود أُنس جابر، إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس للعام الثامن على التوالي، بعد أن قدمت أداءً طيباً في ربع نهائي بطولة العام الماضي قبل خروجها على يد الرومانية هاليب.

، ونجحت أُنس جابر، في أن تصبح أول لاعبة عربية تصل لنهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي ووصلت لنهائي ويمبلدون، نهائي أمريكا المفتوحة، وقالت «يمثل اللعب في دبي، تجربة خاصة لي حيث تمتع بدعم جماهيري كبير،أمضيت أوقاتاً رائعة في دبي خلال السنوات السابقة على الرغم من عدم فوزي باللقب، الذي آمل أن أحققه العام الجاري».

من جهته، قال ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة خمس مرات: تسرني العودة إلى دبي مجدداً، حيث تحظى بطولات سوق دبي الحرة للتنس بمكانة خاصة لي،وأمتلك تاريخاً طويلاً مع البطولة وكنت محظوظاً بلعب بعض المباريات القوية أمام الجمهور في استاد سوق دبي الحرة للتنس، الذي أتشوق للعب على أرضيته مجدداً.

بدوره، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يشعر كل من ديوكوفيتش وأُنس جابر براحة كبيرة في دبي، ونتطلع لمشاهدة بطولة مشوقة وأسبوعين من الحماس مع مشاركة ديوكوفيتش ورافاييل نادال.

وأكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن مشاركة لاعبين يتمتعون بسمعة عالمية ، مثل أُنس جابر وديوكوفيتش ونادال، ستجعل من بطولة العام الجاري واحدة من أنجح البطولات، ونتطلع لاستضافة دورة استثنائية جديدة من البطولة.

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