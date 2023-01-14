326 لاعباً ولاعبة في كأس نائب رئيس الدولة للجري اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى بحديقة الورقاء في دبي بمشاركة 326 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً، وتهدف البطولة لاكتشاف المواهب في المراحل السنية المختلفة.

وتبدأ فعاليات البطولة في الثانية ظهراً في منافسات الرجال، والسيدات، والشباب، والشابات، الناشئين، والناشئات والأشبال، ويمثلون أندية شباب الأهلي، الوصل، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، الذيد، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، الرمس، مسافي، البطائح، مليحة، كلباء وأبوظبي لألعاب القوى.

أهمية كبيرة

وأكد ناصر محمد بن عاشور الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، أن البطولة تتمتع بأهمية كبيرة في إطار المنافسة القوية بين الأندية على التتويج بالمراكز الأولى، وتأكيد الرغبة الكبيرة في تعزيز المستويات الجيدة التي شهدتها المنافسات الماضية، ولاسيما أن هناك مواهب عدة تحظى باهتمام الأندية التي تتشارك معنا الرؤى الداعمة للتوجهات التي نسعى من خلالها لاستدامة الاستراتيجية المنشودة لمستقبل اللعبة.

وأشاد بمشاركة 326 لاعباً ولاعبة في البطولة وقال: مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور محمد عبد الله المر، يحرص على تبنّي أفضل الممارسات التي تستهدف البرامج الداعمة لاكتشاف المواهب، والتعاون مع الأندية للمضي قدماً في الوصول لآفاق جديدة تلبي التوقعات والطموحات. وأكد بن عاشور، اكتمال الترتيبات لانطلاق البطولة.

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