حلة جديدة لـ «آسياد البحار» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل فريق فيكتوري الذي سيشارك في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 - لموسم 2023 استعداداً لخوض أولى الجولات.

والتي تبدأ في النصف الثاني من فبراير المقبل في بحيرة توبا الأندونيسية. وسيمثل فريق فيكتوري في المحفل المرتقب متسابقان هما الثنائي بطلنا أحمد الفهيم والسويدي أريك ستارك، واللذان سيقودان زورقي الفريق للمنافسة في البطولة العالمية التي ستجمع أمهر المتسابقين العالميين في هذه الرياضة مع الفرق الأخرى المشاركة في الحدث الكبير.

ورحب أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية باختيار وانضمام البطلين أحمد الفهيم وأريك ستارك لفريق فيكتوري، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة العالم لزوارق فورمولا1 بداية من الجولة الأولى في بحيرة توبا الأندونيسية الشهر المقبل، مؤكداً أنهما مؤهلان لخوض المشاركة وتمثيل النادي والفريق في الحدث المرتقب، ومتمنياً لهما التوفيق في المشوار الجديد وتحقيق الآمال والطموحات.

وأوضح السميطي أن اختيار البطلين تم وفق معايير وشروط خاصة وضعتها إدارة الفيكتوري وفق توجهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يتطلع إلى مواصلة النجاحات التي رسمها (آسياد البحار) في تاريخ مشاركاتهم في البطولات العالمية المختلفة، ومن بينها بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 - التي انتظم فيها الفريق منذ عام 2015 محققاً في العام ذاته المركز الثالث في الترتيب العام رغم حداثة تكوينه بعد تألقه حينها، فيما شهد العام 2016 بروزه بشكل ملفت كمنافس على اللقب حتى الجولة الختامية في الشارقة والتي حقق لقب الجائزة الكبرى للمرة الأولى لكنه اكتفى بمركز الوصيف والمركز الثالث في بطولة الفرق.

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