افتتاح أول نادٍ للطيران الشراعي «بدون محرك» في الإمارات

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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افتتح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة نادي «مغامرات السماء» بمنطقة الفاية وهو أول نادٍ بدولة الإمارات للطيران الشراعي «بدون محرك».

وشهد حفل الافتتاح الشيخ محمد بن راشد المعلا وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وعدد كبير من المسؤولين.

وتفقد الشيخ خالد بن عصام القاسمي وكبار الضيوف أقسام النادي، حيث قدم مسؤول كل قسم شرحاً مستفيضاً حول العمل بالقسم والأجهزة المساعدة في تعليم المغامرين الجدد، واطمأن على عوامل الأمن والسلامة بالنادي وأهمية المحافظة على سلامة المتسابقين. وتابع عرضاً فنياً مبهراً وممتعاً للطائرات اللاسلكية قدمه بطل العالم طارق السعدي رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية باتحاد الإمارات للرياضات الجوية وزميليه ناصر الشامسي وعبد الله جاسم.

اعتزاز

وأعرب الشيخ خالد بن عصام القاسمي عن اعتزازه باحتضان إمارة الشارقة لأول نادٍ للطيران الشراعي بدولة الإمارات وتم ترخيصه بالفعل وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وهو على أعلى مستوى، سواء بالتجهيزات أو الوسائل التي تعين المدربين على توفير عوامل الأمن والسلامة للطيارين.

وأشار إلى أن الرياضات الجوية عامة والطيران الشراعي خاصة استقطب شريحة كبيرة من الشباب بالإمارات والمنطقة، مؤكداً وجود دراسة مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لاستضافة بطولة عالمية في هذا النوع من الرياضات.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد المعلا، وهو أحد أقطاب وعشاق الرياضات الجوية وصاحب أول نادٍ للرياضات الجوية «الطائرات الشراعية بمحرك» بأم القيوين، بإنشاء أول نادٍ مرخص للطيران الشراعي بالدولة، وقال إنها خطوة موفقة للغاية، مشيراً إلى أن الإعلان عن إشهار الناي يتزامن مع النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي والتي حققت نجاحات رائعة وتحظى هذه المرة بمشاركة العنصر النسائي متمنين التوفيق للجميع.

أمان

وقال عيسى هلال الحزامي : إن إشهار نادي مغامرات السماء أمنية تحققت لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لممارسي ومحبي وعشاق هذه الرياضة.

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