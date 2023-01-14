صراع ساخن على بطاقات «البلاي أوف» للطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تقام في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة 13 من دوري الكرة الطائرة، ويلعب الوصل مع حتا، وعجمان مع النصر، والعين مع بني ياس، والجزيرة مع الشباب، في مباريات شبه حاسمة لثلاث بطاقات مؤهلة إلى دورة «البلاي أوف»، والتي تتنافس من خلالها الأندية الأربعة الأوائل في الترتيب، على درع الدوري.

وتعتبر مباراتا العين مع بني ياس، والجزيرة مع الشباب، قمتي الجولة، كون نتيجتيهما مؤثرة بشكل كبير على بطاقات التأهل إلى «البلاي أوف»، وحسم بني ياس، بطاقة التأهل الأولى، بتصدره الدوري برصيد 10 انتصارات 28 نقطة، فيما تتنافس أندية الجزيرة وشباب الأهلي والعين والنصر على 3 بطاقات ، ويحتل الجزيرة المركز الثاني (9 انتصارات و28 نقطة)، ويليه شباب الأهلي( 9 انتصارات و25 نقطة)، والعين ( 7 انتصارات و23 نقطة)، والنصر( 7 انتصارات و22 نقطة)، فيما ابتعد الوصل «السادس» وعجمان «السابع» وحتا«الثامن»، عن صراع اللقب.

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