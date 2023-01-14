الإسباني ليبرون يتوج بطل جولة البادل تنس في دبي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تقام في مركز «بولرز» بدبي الليلة المباراة النهائية لجولة «ريد بُل لوكال هيرو تور» للبادل تنس، والتي يشرف عليها النجم العالمي الإسباني خوان ليبرون، بطل العالم 9 مرات، ويقوم ليبرون بتتويج بطل «ريد بُل لوكال هيرو تور»، وفقاً للعدد الأكبر من النقاط ويحظى البطل بجائزة مميزة، عبارة عن خوض تجربة تدريبية فريدة في مخيّم أكاديمية خوان ليبرون في مدريد.

وأقيمت تصفيات البطولة على 4 مراحل، وانطلقت من عجمان، حيث أقيمت المنافسات على ملاعب «بادل سكوير»، وأقيمت المرحلة الثانية في أكاديمية «لتس بادل» في أبوظبي، وجرت المرحلتان الأخيرتان بملاعب أكاديمية «لتس بادل»، وأكاديمية البادل تنس بدبي.

وتتيح البطولة لهواة وعشاق رياضة البادل وللمواهب الواعدة، التعرف إلى البطل العالمي ليبرون، وتلقي النصائح والإرشادات منه، إضافة إلى فرصة الفوز بالبطولة لخوض تجربة لا مثيل لها في أكاديميته في مدريد.

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