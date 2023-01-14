منافسات ساخنة في «دولية» الشارقة للفوت غولف

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى لبطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، بمشاركة 130 لاعباً، جاء في صدارتهم لليوم الأول كل من سامو ماروسينيك وتوماس بارتكو وبن كلارك عن فئة الرجال، ودورا كوتشتا ولوسيا سيرماكوفا وكلوديا نيمكوفا عن فئة السيدات، أما عن فئة +45 سنة فتصدرها كل من زولتان ماير وبيتر زوبان وماريك فيتيك، بينما حاز كلاس ويررز ودانيال روميرو وأندريا زاناردو أكثر النقاط عن فئة +55 سنة.

وتستمر البطولة يوم غد (السبت) في نادي الشارقة للغولف والرماية، في الثانية ونصف عصراً وتستمر حتى التاسعة ونصف مساء، حيث تشهد المنافسات تحدياً قوياً بين اللاعبين للحصول على أكبر عدد من النقاط، حيث يتنافس جميع اللاعبين المشاركين في اليوم الأول، ويتم اختيار الفائزين بناءَ على عدد النقاط التي جمعوها على مدى يومي البطولة، ثم توزع الجوائز البالغة أكثر من 40 ألف دولار أمريكي على الفائزين العشرة الأوائل من كل فئة.

النظام

وتحسب نقاط اللاعبين في رياضة الفوت غولف بحسب عدد الركلات التي يحتاجها اللاعب لإيصال كرة القدم إلى الحفرة المخصصة، حيث يكون هناك تناسب عكسي بين عدد الركلات وعدد النقاط، فاللاعب الأكثر جمعاً للنقاط هو الذي يحتاج ركلات أقل لإيصال الكرة إلى الحفرة.

وتحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تعريف أبطال العالم ونجوم الرياضات المتنوعة على البيئة السياحية للإمارة، وتوجيه الأنظار إليها كوجهة مفضلة للسياحة والإقامة، وتعزيز مكانتها كمحطة مفضلة لتنظيم كبرى البطولات العالمية في مختلف الرياضات والأنشطة والمغامرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز