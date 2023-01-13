مزاينة مدينة زايد .. تحدي ومنافسة بين ملاك الإبل في أشواط اللقايا

المصدر: وام

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سجلت مزاينة مدينة زايد للإبل تنافسا لافتا بين ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للفوز بالمراكز الأولى في الأشواط المخصصة للإبل من سن اللقايا ضمن اليوم الخامس من ثالث محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ 16.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان ..الفائزين في مسابقات اليوم الخامس لسن اللقايا، بحضور زايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت نتائج شوط لقـايـا لإبل أصحاب السمو الشيوخ – محليات، عن فوز " بنت الريح" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " ضجه " لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وجاءت في المركز الثالث "التماس" لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وفي المركز الرابع حلت " طوع" لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الخامس " صوغه " لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

وفازت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، " القعودة " لمالكها حمد مبارك مسلم عثعيث العامري، وعن شوط شوط لـقـايـا تلاد لابناء القبائل 1 - محليات، فازت بالمركز الأول " مياسة بن معلا " لمالكها علي محمد علي مرشد المرر.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم، عن فوز " الضويلع " لمالكها محمد حمد بارك المري بالمركز الأول، أما في شوط لـقـايــا تلاد لابناء القبائل 2- محليات ففازت بالمركز الأول " الذاير " لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.

وسجلت النتائج في شوط لقــايــا شرايا لابناء القبائل 1 - محليات، فوز " معيظمه " لمالكها عبدالله أحمد خليفه طوار الكواري بالمركز الأول ، بينما فازت بالمركز الأول في شوط لقــايــا شرايا لابناء القبائل 2- محليات، " نيران " لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري.

وفي شوط لقايا شرايا لابناء القبائل 1 - مجاهيم، فازت " المملكة " لمالكها مبخوت محمد صالح سعيد المنهالي بالمركز الأول، أما في شوط لقايا شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم، فازت بالمركز الأول " هيافة بن منيف " لمالكها يوسف سالم محمد بخيت المحرمي.

وحصدت المركز الأول في شوط لقـايــا المهجــنات الأصايـل - محليات، " ركن " لمالكها عبدالله محمد عبدالله السعدي، وفي شوط لقايا شرايا لابناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، نالت المركز الأول " الباهية " لمالكها هادف خميس الفندي غانم المزروعي، بينما فازت بالمركز الأول في شوط لقــايــا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، " الريم " لمالكها مبارك علي محمد حمد المزروعي.



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