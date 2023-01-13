خورفكان تستضيف بطولة الإمارات للجودو

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت اللجنة الفنية باتحاد الجودو أمس فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات للبراعم والناشئين للجودو في خورفكان، والتي تنطلق السبت المقبل، وذلك برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وتأتي ضمن برنامج الاتحاد للموسم الحالي 2022 - 2023.

ويستمر التسجيل حتى الثلاثاء المقبل، ويسبق الانطلاقة بـ 24 ساعة إجراء الميزان والقرعة بصالتي نادي الشارقة الرياضي ومركز خورفكان وأكاديمية ماترنا دبي وستكون القرعة بإشراف المدير الفني للاتحاد الكابتن شعبان السيد.

وتنطلق البطولة بالصالة الرياضية (مراكز الناشئة)، بخورفكان، ويحرص الاتحاد على تنظيم تلك البطولة العمرية، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة في كل موسم، دعماً للمنتخبات الوطنية، التي بدورها تستعد للمشاركة في بطولات عربية وخليجية وآسيوية عدة ويقوم الجهاز الفني للمنتخبات العمرية بمتابعة البطولة لرصد المواهب الواعدة الجديدة التي يمكن رفد المنتخب بها.

من جانب آخر – تجرى اليوم السبت إجراءات الميزان الخاصة ببطولة الشباب للجودو التي تقام يوم غدٍ بصالة نادي ضباط شرطة الشارقة تحت شعار (أنا رياضي. أنا ضد المخدرات)، وتحدد لترتيبات الميزان بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

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