مباراتان في ختام «تمهيدي كأس اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام غداً السبت مباراتان في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد ويلتقي في المجموعة الثانية الوصل مع النصر في ديربي بر دبي، ويستقبل مليحة فريق دبا الحصن.

وتعد مباراة النصر والوصل موقعة ساخنة بين قطبي اللعبة في بر دبي، ويسعى كل منهما لتحسين مركزه في الترتيب العام بنهاية الدور التمهيدي، ويدخل الوصل المباراة برصيد 4 نقاط بالمركز الثالث، بينما يمتلك النصر نقطتين بالمركز الرابع بالمجموعة.

وفي المباراة الثانية يسعى مليحة المتصدر برصيد 6 نقاط لتأكيد أحقيته بالقمة، فيما يأمل دبا الحصن «الوصيف» برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الوصل لمواصلة مسيرته المميزة بالموسم الحالي.

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