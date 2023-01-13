أربع فرق تتأهل للعب على لقب «الشارقة للبادل» غداً

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تأهلت أربعة فرق للدور نصف النهائي الذي يقام غداً السبت في الثانية ظهراً، من بطولة الشارقة للبادل، والتي يلعب فيها كل من الثنائي توتي - آنوني والثنائي ماركولين - سيدورف، والثنائي أودو - بروكي، والثنائي ديدا - كوستاكورتا، حيث تقام منافسات اليوم الثاني والأخير، والتي تتضمن مواجهة الفريقين الصاعدين إلى الدور نصف النهائي، ثم تأتي المواجهة النهائية التي تحدد الفائز بلقب البطولة، للعب ودياً مع الفريق الفائز بلقب البطولة المحلية.

وضمت منافسات اليوم الأول من البطولة التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أربع مواجهات، تقابل فيها كل من الثنائي توتي – آنوني، ونظيره الثنائي ماركولين – سيدورف، فيما تقابل في الثنائي أودو – بروكي، مع نظيره ديدا – كوستاكورتا، والتقى الفريق الذي ضم سينيوري - إيرانيو بنظيره الثنائي أنتونيني – زاكاردو.

16 نجماً

وحظت مواجهات الجولة الأولى من نسخة «نجوم كرة القدم» لبطولة الشارقة للبادل، التي تقام على هامش بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، بمشاركة 16 نجماً من أبطال كرة القدم الدوليين السابقين في منتجع وسبا شيراتون الشارقة، حماساً كبيراً من الجمهور وضيوف الشارقة، الذين يزورون الإمارة للمشاركة في البطولة، والاطلاع على معالمها، ومشاركة معجبيهم على مختلف حسابات التواصل الاجتماعي تجربتهم خلال فترة البطولة، التي تسعى إلى الترويج لإمارة الشارقة كوجهة عالمية تحتضن كبرى الفعاليات وبمعايير عالية المستوى، لترسخ بذلك مكانتها على خريطة السياحة العالمية في مختلف المجالات، مثل الرياضة واللياقة والمغامرات.

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