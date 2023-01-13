«يد» شباب الأهلي يتعاقد مع التونسي زرياط

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي عن التعاقد مع نجم كرة اليد التونسي ريان زرياط «23» سنة لمدة 4 مواسم قادماً من نادي النجم الساحلي.

ويعتبر ريان من أمهر اللاعبين على المستوى الأفريقي والعربي ودافع عن شعار منتخب بلاده في العديد من المناسبات القارية والدولية، وتأتي خطوة التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوف الفريق باللاعبين المحترفين لتقديم أفضل مستوى في البطولات واستحقاقات الفريق في المسابقات المختلفة.

ويذكر أن فريق شباب الأهلي ينافس على المراكز الأولى حتى الآن مع الشارقة المتصدر في معظم بطولات الموسم.

وتأتي هذه التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق، وخاصة في نصف نهائي كأس «نائب رئيس الدولة» المقامة حالياً ومن عقبها لتواصل منافسات الدوري العام ومن ثم بطولة كأس «رئيس الدولة» ومسابقة كأس النخبة بختام الموسم.

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