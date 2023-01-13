«دي بي ورلد للكريكت» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق، اليوم، الموسم الأول من «دوري دي بي ورلد الدولي للكريكت»، ويستمر حتى 12 فبراير المقبل، بمشاركة ستة فرق، هي: فرسان أبوظبي؛ ديزرت فايبرز؛ دبي كابيتالز؛ جلف جاينتس؛ إم آي الإمارات؛ ومحاربو الشارقة، وتشمل الفعاليات 34 مباراة «تي 20» تُقام في ملاعب الكريكت في أبوظبي ودبي والشارقة.

وتم اختيار «ماي دبي»، الراعي الرسمي لمياه الشرب للبطولة والفرق الستة المشاركة، حيث تقوم بتلبية متطلبات مياه الشرب الخاصة بالبطولة، وأكد ابراهام كاه، الرئيس التنفيذي لـ«ماي دبي» تشجيع الشركة لتبني نمط حياة صحي. وتحتل «ماي دبي» مكانةً رائدةً كواحدةٍ من شركاء مياه الشرب الرئيسيين لكُبرى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارات، ومنها كأس آسيا للكريكيت 2022، والدوري الهندي الممتاز 2020، وتحدي دبي للياقة، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وسباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة.

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