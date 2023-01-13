نخبة الرياضيين في ماراثون دبي العالمي 12 فبراير

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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يعود ماراثون دبي العالمي في نسخته الجديدة يوم 12 فبراير المقبل بمشاركة واسعة، وعقدت اللجنة المنظمة للماراثون اجتماعاً أمس لمناقشة الترتيبات كافة الخاصة بالحدث الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كما يحظى بشعبية كبيرة على الساحة الرياضية العالمية ويعتبر أحد أسرع سباقات الجري العالمية التي تجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ويقام على مستوى 3 فئات: الماراثون الكامل 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري لمسافة 10 لمسافة كيلومترات، وسباق العائلات لمسافة 4 كيلومترات.

حضر الاجتماع كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر ،وراشد محمد من المجلس، ومجموعة عمل من شرطة دبي بقيادة العميد عبد الله عتيق، وعدد من مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات، وأعضاء اللجنة المنظمة للماراثون، ومن بينهم المستشار أحمد الكمالي، ومحمد إبراهيم، وبيتر كونيرتون المدير العام.

وأشار سعيد حارب إلى أن حكومة دبي وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تولي أهمية كبيرة للماراثون باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية التي شهدتها الإمارات خلال السنوات الماضية، ووجه الشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي.

ووجه المستشار أحمد الكمالي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه للحدث العالمي،ونوه إلى أن السباق سيحظى بمشاركة قياسية بسبب الإقبال المتزايد من الجميع ، مشيراً إلى أن التسجيل سيستمر حتى 8 فبراير المقبل.

خط السير

روعي في خط سير السباق، أن يمر بأهم الأماكن التراثية والحضارية والسياحية في دبي، إلى جانب مناطق التجمع ومواقف السيارات وتطرق الاجتماع إلى مناطق ارتكاز سيارات الإسعاف والنجدة والمستشفى الميداني وأماكن تجمع الحافلات، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات الفنية للماراثون.

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