محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي- ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بميدان المرموم، فعاليات اليوم السادس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، حيث تابع سموه تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على مدار ثلاثة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وتألقت شعارات هجن العاصفة وهجن زعبيل وحصدا الصدارة في الأشواط الرئيسية لسن اليذاع، حيث قاد المضمر راشد محمد مروشد «الشاهينية» لهجن زعبيل لحصد ناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار، وذلك بتوقيت وقدره 8:58:6 دقائق.

وبالمقابل كان التميز من نصيب هجن العاصفة في الشوط الثاني الرئيسي لليذاع الجعدان، والذي نجح «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في الظفر به بعد معركة قوية، وذلك بزمن بلغ 9:03:8 دقائق. وتألقت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث لليذاع البكار، وذلك عندما قدم سالم سعيد المهيري «الشاهينية» على القمة بزمن وقدره 9:03:8 دقائق.

وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان بواسطة «برزان»، الذي قاده جار الله عقيل المري للمركز الأول في توقيت بلغ 9:06:7 دقائق، وتحقق التوقيت الأفضل من خلال الشوط العاشر لليذاع الجعدان، وجاء عن طريق «شاهين» لهجن زعبيل بقيادة راشد محمد مروشد، والذي سجل زمناً وقدره 8:57:0 دقائق.

تابع السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل.

أشواط

وفي بقية الأشواط للفترة المسائية تصدرت «الشاهينية» من هجن زعبيل الشوط الخامس في 9:05:1 دقائق، وبنفس الزمن ومن هجن زعبيل أيضاً حلقت «الشاهينية» بلقب الشوط السادس وأعاد «شاهين» الصدارة لهجن العاصفة في الشوط السابع في 9:05:0 دقائق قبل أن تعود «الشاهينية» من هجن زعبيل وتتصدر الشوط الثامن في 9:03:0 دقائق وحققت «ألغام» من هجن الشحانية لقب الشوط التاسع في 9:03:07 دقائق.

وذهبت صدارة الشوط الحادي عشر للشحانية أيضاً من خلال «أبابيل» في زمن 9:01:06 دقائق وعادت هجن الرئاسة لصدارة الشوط الثاني عشر عبر «الشاهينية» في 9:05:2 دقائق، قبل أن تختتم هجن العاصفة انتصارات اليوم السادس عبر «شاهين» بتصدره الشوط الثالث عشر في 9:04:9 دقائق.

الفترة الصباحية

وأقيمت في الفترة الصباحية بميدان المرموم، تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المهرجان من خلال 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة كبيرة، ونجحت «الشاهينية» لهجن الرئاسة في الظفر بناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار تحت قيادة محمد زيتون المهيري بزمن قدره 9:04:9 دقائق.

وكان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وأهدى «المجهر» بقيادة فاران محمد قريع المري هجن الشحانية صدارة رئيسي اليذاع الجعدان بتميز كبير.

وذلك في توقيت بلغ 9:11:0 دقائق، وأضافت «هملولة» تحت قيادة علي جميل الوهيبي النقطة الثانية لشعار هجن الرئاسة بحصولها على قمة الشوط الثالث لليذاع البكار في زمن قدره 9:10:1 دقائق، وبالمقابل منح «المنتوب» هجن الشحانية ثاني انتصاراتها بعد اعتلائه قمة اليذاع الجعدان في الشوط الرابع تحت قيادة المضمر جار الله عقيل المري بتوقيت قدره 9:14:5 دقائق.

وفي بقية النتائج للفترة الصباحية ظفرت «الشامخة» للشيخ محمد بن بطي آل حامد بلقب الشوط الخامس في 9:11:7 دقائق، وحققت «الشاهينية» من هجن الرئاسة صدارة الشوط السادس في 9:09:6 دقائق، وحلق «فلج» من هجن الشحانية بلقب الشوط السابع في 9:12:0 دقائق، ونالت «الشاهينية» من هجن الرئاسة صدارة الشوط الثامن في 9:10:0 دقائق.

ونالت «الهابه» من هجن الشحانية لقب الشوط التاسع في زمن مثالي 9:04:9 دقائق شاركت به أفضل توقيت حققته «الشاهينية» في الشوط الأول، وحققت هجن الرئاسة فوزين على التوالي عبر «شاهين» في الشوط العاشر في زمن 9:06:6 دقائق، و«الشاهينية» في الشوط الحادي عشر في 9:06:4 دقائق، ونالت «مقصصه» للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني عشر في 9:08:2 دقائق،.

وعادت هجن الشحانية للفوز في شوطين على التوالي عبر «الواعي» في الشوط الثالث عشر في 9:08:3 دقائق، و«اللحوق» للشوط الرابع عشر في 9:17:3 دقائق قبل أن تظفر هجن الرئاسة بلقب الشوط الخامس عشر عبر «الشاهينية» في 9:07:4 دقائق، واختتم «شواف» انتصارات الفترة الصباحية لصالح هجن الشحانية في الشوط السادس عشر بزمن قدره 9:10:4 دقائق.

تلاحم

أكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموه مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، أثلج الصدور، وأكد حضور سموه قوة التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الشعب، وقال:

«إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعطى دفعة قوية لملاك الهجن، الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجده بينهم، في هذه التظاهرة مؤكدين تمسكهم برياضة الآباء والأجداد، التي تحظى باهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف: «كانت اللحظات سعيدة بثت الحماس في قلوب الجميع وأضافت لوناً استثنائياً لمهرجان سمو ولي عهد دبي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى أهل الهجن».

اهتمام

اعتبر عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات والشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشريف سموه لفعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يعد في حد ذاته ناموساً لعشاق أهل الهجن، ودليلاً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للموروث الإماراتي الأصيل، وقال: «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو مهرجان لنا، وأكبر دليل على نجاح مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز