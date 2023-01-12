«جي 62» و«وقاد» يحصدان الذهب في ختام «الظفرة للصيد بالصقور»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت اليوم منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين وشارك فيها 2200 صقر من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون، وجاءت الأشواط قوية ومثيرة على مدار 4 أيام، واشتد الصراع على ألقاب الأشواط، وظهر الفارق ضئيلاً في التوقيتات بين أصحاب المراكز الأولى.

وأسفرت منافسات اليوم الأخير للعامة عن فوز الصقر «جي 62» لمحمد فاروق بذهبية شوط الجير بيور والجير قرموشة – جرناس، وجاء ثانياً «جيه جي 02» لفريق ند الشبا، يليه «جيه 2» لثاني عبد الله الفلاسي.

و فاز بالميدالية الذهبية في منافسات شوط الجير شاهين والجير تبع – جرناس، «وقاد» لمبارك سالم المرر، وحل وصيفاً «عجيب» لسيف الفلاسي، يليه «أس 46» لفريق ند الشبا.

وكانت أشواط اليومين الأول والثاني أسفرت عن تحليق الصقر «ميراج» لفريق دبي بذهبية شوط الجير شاهين، وحل ثانياً «56» لسيف بن حريز الفلاسي، فيما جاء ثالثاً جحدر لحمد بن مجرن، وفي منافسات شوط الجير تبع – فرخ فاز «مرشح» و«المقص» لسيف بن حريز الفلاسي بالمركزين الأول والثاني وجاء ثالثاً «3574» لفريق دبي.

وفي اليوم الثاني فاز «حبيب» لعبد الله شامس العامري بذهبية شوط الجير بيور – فرخ، وحل وصيفاً «يلايس» لسيف بن حريز الفلاسي، وجاء ثالثاً «سمرقند» لمنصور سالم الكعبي.

واختتمت منافسات اليوم الثاني بشوط الجير قرموشة – فرخ وفاز بالذهبية «545» لفريق دبي، واحتل الوصافة «جي 35» لحميد محمد الطاير، وجاء ثالثاً «نوير» لحمد عبد الله العرجاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز