الشارقة تشهد انطلاق أول بطولة دولية للفوت غولف

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للشارقة، انطلقت في نادي الشارقة للغولف والرماية «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف»، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران»، ومجلس الشارقة الرياضي، وتستضيفها الشارقة لأول مرة على مستوى المنطقة، وتجمع أكثر من 130 لاعباً من 21 جنسية، يتنافسون على جوائز تبلغ 40 ألف دولار.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وستيف كرين رئيس جولة الفوت غولف الاحترافية، وزياد شرابي مدير عام نادي الشارقة للغولف والرماية، ونخبة من اللاعبين الدوليين المشاركين.

16 لاعباً

وتستضيف هيئة الإنماء التجاري والسياحية بالشارقة، على هامش البطولة، 16 لاعباً دولياً سابقاً في كرة القدم، يتنافسون في بطولة الشارقة للبادل، في فندق شيراتون الشارقة، 13 و14 يناير.

مكاسب

وأكد خالد جاسم المدفع، نجاح الشارقة في خلق صلة وثيقة بين السياحة والثقافة والرياضة، وتحقيقها مكتسبات عظيمة، وضعتها على خارطة الثقافة والتنمية والسياحة العالمية، وتوجد دراسات كثيرة، تؤكد أهمية السياحة الرياضية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العلاقة بين الثقافات المختلفة، والشارقة تدرك أهمية الرياضة في تحسين نمط حياة السكان، وكانت رائدة في استضافة فعالياتها المحلية والدولية، التي تحظى بأعلى مستويات التنظيم.

تعزيز

وقال عيسى هلال الحزامي: بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، إضافة لسجل إنجازات الشارقة ودولة الإمارات، خاصة مع مشاركة أبطال العالم، ونخبة من اللاعبين الذين يتنافسون ودياً في لعبة البادل، وهو ما يعزز مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، ويكرِّس استثمارات الرياضة، لتكون مسهماً بارزاً في تنويع المصادر الاقتصادية.

قال ستيف كرين رئيس جولة الفوت غولف الاحترافية: متحمسون لهذه الوجهة الجديدة والأولى في المنطقة، لإقامة البطولة الدولية للفوت غولف، الرياضة النوعية، التي تدمج بين اثنتين من أشهر الرياضات العالمية، نأمل أن تكون الشارقة بوابة لانتشارها في المنطقة، مع احتضانها أساطير لعبتي الفوت غولف وكرة القدم.

تنظيم عالمي

وأكد بن كلارك، المصنف رقم واحد في رياضة الفوت غولف عالمياً، أنه متشوق لمشاركة التجارب مع اللاعبين المحترفين حول العالم، وسيكون للشارقة دور رائد في استضافة الحدث، وسط أجواء رائدة من التنظيم المبدع والعالمي.

حراك رياضي سياحي

وقال زياد الشرابي مدير عام نادي الشارقة للغولف والرماية: «نحرص على الإسهام بكل الإمكانات لتطوير الحراك الرياضي، الذي يخدم جهود التنمية الشاملة والمستمرة، التي رسخت ريادة الشارقة، وجعلت منها مقصداً لتنظيم البطولات العالمية المتنوعة».

استعراض

وشهد اليوم، الخميس، تنظيم جولة استثنائية للفوت غولف، استعرض خلالها نجوم كرة القدم السابقين الذين تستضيفهم إمارة الشارقة في منافسات البادل، مهاراتهم في رياضة الفوت غولف، كما شهدت البطولة تنظيم جولة سياحية لنجوم كرة القدم، للتعرف إلى مناطق ووجهات الإمارة، وأهم معالمها السياحية والتراثية.

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