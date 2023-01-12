«الفنون القتالية المختلطة للناشئين» تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت لجنة الفنون القتالية المختلطة التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الخاصة ببطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة للناشئين، التي ستقام السبت المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات في فئات وزنية مختلفة.

وقال محمد بن دلموك الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: تمثل بطولة الفنون القتالية المختلطة إضافة مهمة لأجندة فعاليات الموسم الرياضي 2023، لا سيما أنها ستدشن موسماً طويلاً واستثنائياً من البطولات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد خلال العام الجاري، في ظل تنامي الاهتمام بهذا النوع من الرياضات والإقبال الكبير على ممارستها، خصوصاً من فئة الشباب.

وأضاف: يواكب تنظيم البطولة جهود الاتحاد لنشر اللعبة على مستوى الدولة، وتسليط الضوء على الممارسين في جميع المراحل السنية، وإلقاء الضوء على المواهب، ووضع البرامج والخطط التي تسهم في الارتقاء بمستوياتهم، باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية لتأسيس منتخب وطني قادر على المنافسة في كبرى البطولات.

وأكدت اللجنة المنظمة أن بطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة للناشئين ستقام على مدى يومين، خلافاً للنسخ السابقة التي كانت تقام في يوم واحد، وذلك نظراً لاستقطابها أعداداً أكبر من المشاركين الذين يرغبون في المنافسة على لقب البطولة، ما يعكس تزايد انتشار اللعبة وشعبيتها المتنامية في المجتمع، ورغبة الجيل الجديد في التعرف على هذه الرياضة واحترافها، ويأتي ذلك ضمن مساعي الاتحاد إلى تعزيز موقع الدولة وجهة رائدة عالمياً في تنظيم أهم بطولات الفنون القتالية المختلطة، واستقبال نخبة الأبطال العالميين.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة الجاهزية التامة لاستضافة النزالات في مبادلة أرينا وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية والاحترافية، ومشاركة أطقم تحكيمية على أعلى مستوى.

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