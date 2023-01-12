75 مشاركاً في سباق الدراجات الجبلية بالفجيرة

المصدر: الشارقة- وام

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أكد ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات اكتمال الاستعدادات لإقامة النسخة السادسة للموسم الثاني من سباق الدراجات الجبلية، والذي ينطلق في السابعة صباح يوم الأحد المقبل، من أمام حديقة الفجيرة للمغامرات، بمشاركة تصل إلى أكثر من 75 دراجاً من الإمارات وخارجها، لمسافة 5.5 كم.

تميز

وأوضح الدوخي أنه ومنذ استحداث السباق قبل عامين، وهو يواصل تميزه من بين السباقات المختلفة، خاصة مع صعوبته وحاجته إلى دراجين محترفين، وسط منافسة قوية من الجميع، لافتاً إلى أن الوصول إلى النسخة السادسة يؤكد مدى النجاح الذي تحقق، وقال: بدأنا العام الماضي بـ4 سباقات، وسنصل إلى 8 سباقات في النسخة الجديدة، الأمر الذي يؤكد نجاح السباق.

وأشار الأمين العام إلى أن أحد أهم أهداف السباق هو جذب أكبر عدد من الدراجين المواطنين، ليكونوا نواة للمنتخبات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن احتكاكهم مع المحترفين يصقل خبراتهم ويطور إمكاناتهم.

فريق الإمارات

وتطرق الدوخي في حديثه إلى فريق الإمارات للدراجات وقال: فريق الإمارات للدراجات مصدر فخر للعبة في الإمارات وخارجها، بما يحققه من إنجازات، في كل مشاركاته الخارجية، ونأمل أن يكون هناك المزيد من الفرق الإماراتية المحترفة، لتعطي فرصاً أكبر لاستقطاب المواهب الإماراتية، كما هي الحال مع يوسف ميرزا، الذي يوجد في صفوف فريق الرجال، وصفية الصايغ في فريق الإمارات القابضة للسيدات.

وتابع: أحدث الفريق نقلة نوعية في سباقات الدراجات بالدولة، وأسهم في انتشارها، وتحفيز اللاعبين الصغار على تقديم أفضل ما لديهم، ليكون لهم وجود في صفوفه، وهو الهدف المطلوب، للارتقاء بمستوى اللعبة في الإمارات.

وحول استعدادات النسخة الثامنة من طواف الشارقة قال: سيُعقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل، من أجل الإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة، وما تتضمنه من مراحل ومشاركات.

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