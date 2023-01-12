محمد بن راشد يشهد فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر اليوم (الخميس) بميدان المرموم، فعاليات اليوم السادس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، حيث تابع سموه تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

وتألقت شعارات "هجن العاصفة" و"هجن زعبيل" وحصدت الصدارة في الأشواط الرئيسية لسن اليذاع، حيث قاد المضمر راشد محمد مروشد (الشاهينية) لهجن زعبيل لحصد ناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار، وذلك بتوقيت وقدره 8:58:6 دقائق.

وبالمقابل كان التميز من نصيب هجن العاصفة في الشوط الثاني الرئيسي لليذاع الجعدان، والذي نجح (شاهين) بقيادة غياث الهلالي في الظفر به بعد معركة قوية، وذلك بزمن بلغ 9:03:8 دقائق.

وتألقت "هجن الرئاسة" من خلال الشوط الثالث لليذاع البكار، وذلك عندما قدم سالم سعيد المهيري (الشاهينية) على القمة بزمن وقدره 9:03:8 دقائق.

وسجلت "هجن الشحانية" ظهورها القوي من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان بواسطة (برزان) الذي قاده جار الله عقيل المري للمركز الأول في توقيت بلغ 9:06:7 دقائق.

وتحقق التوقيت الأفضل من خلال الشوط العاشر لليذاع الجعدان، وجاء عن طريق (شاهين) لهجن زعبيل بقيادة راشد محمد مروشد والذي سجل زمناً وقدره 8:57:0 دقائق.

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