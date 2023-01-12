20 دولة في «الشارقة الدولية للطيران الشراعي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ستقام غداً الجمعة، منافسات بطولة «الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي»، بمنطقة جبل الفاية بالشارقة وبمشاركة 60 طياراً، يمثلون 20 دولة، وسط مشاركة نسائية للمرة الأولى. وتقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً اليوم في مقر مجلس الشارقة الرياضي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا، ومحمد يوسف المازمي أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية نائب مدير اللجنة المنظمة، وعبيد المنصوري مدير البطولة.

ووجه عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على رعايته الكريمة للبطولة التي تشهد نسختها الرابعة تطوراً لافتاً.

وأكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن تضافر جهود الدوائر، والهيئات، والمؤسسات الحكومية والخاصة تدفع الجميع إلى التفاؤل بنجاح لافت للبطولة.

وأثنى نصر النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، على الدعم الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي من أجل نجاح الحدث، طوال السنوات الماضية، وكذلك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة الإنماء والتسويق السياحي والتجاري بالشارقة، وبلدية الشارقة، وشرطة الشارقة.

ووجه نصر النيادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على رعايته الكريمة وتوجيهاته إلى كل الهيئات لدعم البطولة ونجاحها، وقال إن الجهود الكبيرة التي تقدمها الهيئات الحكومية والخاصة بالشارقة مقدرة، وعلى رأسهم عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الداعم للبطولة منذ ولادتها قبل أربع سنوات، ونخص بالشكر مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وهيئة الإنماء والتسويق السياحي والتجاري بالشارقة، وبلدية الشارقة، وشرطة الشارقة.

تفاؤل

ووجّه يوسف الحمادي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي على رعايته الكريمة والمستمرة للبطولة، وقال: كل التقدير إلى وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، التي

أسهمت في تسليط الضوء وباحترافية على عملنا خلال العامين الماضيين، وأسهمت بدور فعال في إنجاح البطولة، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون حتى نحقق الأهداف السامية التي أقيمت من أجلها البطولة، آملين أن نقضي معاً أجمل الأوقات في أجمل موقع تشهده بطولات الطيران الشراعي «جبل الفاية»، حيث الطبيعة الساحرة لإمارة الشارقة، ونتمنى أن نضيف نجاحات جديدة للبطولة التي تدخل عامها الرابع.

العنصر النسائي

وقال محمد يوسف إن جديد المنافسات هو مشاركة العنصر النسائي، كما أن عدد المشاركين وعدد الدول ارتفع بشكل ملحوظ، بسبب روعة المكان وطقس الإمارات الرائع، متمنياً أن يكون الجميع عند حسن الظن بهم.

وتناول عبيد المنصوري الجوانب الفنية والتنظيمية، وأشار إلى أن فتح باب التسجيل كان قد بدأ في الخامس من ديسمبر الماضي، منوهاً بأن البطولة ستستمر ثلاثة أيام، وتوجد خطة بديلة إذا زادت سرعة الرياح.

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