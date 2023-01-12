دولية الطيران الشراعي تنطلق اليوم بالفاية

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تنطلق في التاسعة من صباح اليوم النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي بمنطقة الفاية بالشارقة وبمشاركة أكثر من 60 طياراً من أبرع الطيارين في العالم، يمثلون 20 دولة بينها الإمارات، وتستمر البطولة ثلاثة أيام، حيث يمنح كل طيار عدد متساو من القفزات ما بين 3 إلى 5 جولات وتحتسب نتيجة الأفضل لديه.

دعوات

وكانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوة إلى عدد من المسؤولين عن الحركة الرياضية والشبابية بالدولة وعدد من الضيوف من الخارج لحضور الفعاليات.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن إنشاء ناد للرياضات الجوية أسوة بباقي الرياضات أمر قيد الدراسة، ووفق أولويات سياسة حكومة الشارقة.

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