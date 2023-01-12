في عالم "الميتافيرس".. نادي دبي لسباق الخيل يطلق كأس دبي الافتراضي الأول عالمياً

المصدر: البيان

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في إطار "استراتيجية دبي للميتافيرس" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل مُدن العالم الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع "الـميتافيرس" العالمي، أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالشراكة مع شركة "دي في سي سي ميتا تكنولوجي "، عن إطلاق كأس دبي الافتراضي أو "دبي فيرس كاب" في الخامس عشر من يناير الجاري، ليكون نادي دبي لسباق الخيل بذلك أول مؤسسة للسباقات في العالم تتواجد بسباقاتها في عالم "الميتافيرس".

وستكون "دبي فيرس كاب"، وهي لعبة افتراضية في عالم "الميتافيرس" مدعومة بالعالم الحقيقي لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، حيث سيتمكن المستخدمون من تجربة السباقات بواسطة مشاهد مستوحاة من سباقات الخيل على مضمار ميدان. ويمكن لمُلّاك الخيول في العالم الافتراضي تتبع تطوراتها أثناء المشاركة في السباقات، وكسب عملات افتراضية بناءً على أدائها، والحصول على جوائز قيمة.

بنية تحتية عالمية

وفي هذه المناسبة، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي بنية تحتية عالمية تدعم نمو مختلف القطاعات بما فيها قطاع الاقتصاد الرقمي، وهو ما يمكن الإمارة من القيام بدور رئيسي في مجال صناعة المستقبل، وتحقيق خططها الطموحة الرامية للريادة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "كان اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لاستراتيجية "دبي ميتافيرس" بمثابة دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد الرقمي واستحداث القوانين لتمكين استخدام تقنية الميتافيرس والتكنولوجيا المستقبلية بشكل يعزز من مكانة دبي لريادة هذا المجال. ونحن في نادي دبي لسباق الخيل حريصون على إثراء تجربة محبي السباقات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية".

وتابع: " دبي فيرس كاب، سوف تكون اللعبة الرقمية الأولى من نوعها لسباقات الخيل الافتراضية التي تحاكي أكثر السباقات شهرة في العالم، وهو "كأس دبي العالمي"، الذي يُقام على مضمار ميدان. ومن خلال تطويرها، نسعى لخلق بيئة افتراضية ممتعة لتسليط الضوء على هذه الرياضة ونشرها بين الأجيال الجديدة، من خلال منصة تجذبهم إليها وتعرفهم بها".

مدينة المستقبل

من جانبه، قال فينسنت تشي، الرئيس التنفيذي لشركة "دي في سي سي ميتا تكنولوجي" الراعي الرسمي للسباقات السبعة في عاشر أمسية لموسم السباقات في ميدان 2022-2023: "نعتز بشراكتنا مع نادي دبي لسباق الخيل، لتقديم لعبة افتراضية حديثة ستتطور وتتوسع لتصبح أفضل لعبة سباقات خيل في المستقبل، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تصميم وتطوير لعبة افتراضية تسمح للاعبين بالاستمتاع بمشاهدة مضمار ميدان بطابعه الفريد، وكذلك المشاركة في منافسات مميزة تمنحهم جوائز وكؤوس وعملات رقمية، يمكن استبدالها داخل اللعبة للحصول على مميزات إضافية، وأصول افتراضية NFT، كما نعمل على تطوير "دبي فيرس كاب" لتصبح أكثر حداثة وتفاعلاً، لتسمح بالتكامل المستقبلي مع الأسواق الرقمية بتقنية "بلوك تشين".

وأضاف: " لا شك أن دبي أصبحت مدينة المستقبل، وليس غريباً أن تنطلق الأفكار الجديدة من مدينة تسمح لنا بالنمو والتطور في الاتجاه الصحيح، وسيتم إصدار لعبة "دبي فيرس كاب" بالتزامن مع موسم سباقات دبي للخيل على مضمار ميدان، من خلال عدد من الإصدارات التي تبدأ بإصدار تجريبي "بيتا" سيتم طرحه للجمهور قريباً.

وتضم أمسية الأحد من كأس دبي العالمي أربعة سباقات عشبية، من ضمنها سباقين هانديكاب بجائزة مالية قدرها 95 ألف درهم لكل منها، الأول لمسافة 1400 متر والثاني لمسافة 2000 متر، كما يمنح بعض الراغبين في متابعة كرنفال كأس دبي العالمي، فرصة حجز مشاركتهم في السباقات القوية، حيث ستنطلق الأمسية بسباق الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، مخصص للخيول التي لم تسجل ثلاثة انتصارات، كما تنطلق الخيول المهجنة الأصيلة لمسافتي 1200 متر و1900 متر بفئة هانديكاب على الأرضية الرملية.

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