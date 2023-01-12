البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل تنطلق يناير الجاري

المصدر: البيان

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تنطلق البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل للمرة الأولى في دولة الإمارات برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، حيث تُقام فعاليات البطولة على مدى ثلاث عطل نهاية أسبوع في الفترة ما بين 27 يناير و12 فبراير 2023.

وستكون مجموعة بريد الإمارات الراعي الرسمي لهذا الحدث الرياضي البارز الذي يتوقع له أن يستقطب أكثر من 200 فريق بادل محترف من مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وستشهد البطولة إقامة ست مسابقاتٍ، حيث ستحصل الفرق الحائزة على بطاقات دعوة خاصة "وايلد كارد" للمشاركة في جولة التصفيات التأهيلية لبطولة "مدن" العالمية لأساتذة البادل "أبوظبي 2023" وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2023، وسيمنح كلّ فريق من الفرق الستة الفائزة بالمسابقات جائزةً نقديةً قيمتها 10 آلاف درهم.

ويشارك في تنظيم "البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل" برعاية مجموعة بريد الامارات شركة "جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد"، (جي إم أو إل للفعاليات)، بالتعاون مع "ماتش سبوت".

وتشمل البطولة ثلاث فئات، بحيث تخصص الفئة الأولى لمسابقات مواطني دولة الإمارات؛ والثانية للمسابقات المفتوحة للمقيمين في الدولة؛ بينما تخصص الثالثة للمسابقات المفتوحة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تشمل كلُّ فئةٍ مسابقةً خاصةً للرجال وأخرى للسيدات.

وستقام هذه المسابقات في أبوظبي ودبي والشارقة، على أن تعقد النهائيات لكلٍّ منها في أبوظبي. وسيتمكَّن فريق الرجال وفريق السيدات الفائزَين في كلٍّ واحدة من فئات البطولة من التنافس مع أهم لاعبي البادل العالميين المحترفين.

وفي هذا الصدد، قال السيد سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل تنس: "نرحب بانضمام مجموعة بريد الإمارات إلى الجهود الوطنية الهادفة إلى تشجيع المواطنين الإماراتيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ممارسة رياضة البادل تنس، والتي تشهد نموًا منقطع النظير على المستويين المحلي والعالمي.

ولا شك في أن رياضة البادل تنس، التي تعتبر من الرياضات المجتمعية الرائجة، ستساهم في تبني المزيد من مواطني الدولة ومقيميها نمط حياة رياضي وستكرس أواصر التواصل والتعاون فيما بينهم. كما أن إتاحة الفرصة للفائزين منهم بالمشاركة في الجولة العالمية لأساتذة البادل تنس التي تستضيفها أبوظبي ستوفر لهم بوابة فريدة للوصول إلى العالمية وتكريس مكانة الإمارات كمساهم فاعل في المجتمع الرياضي العالمي".

ومن جهته، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: "نتشرف بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس كشريك استراتيجي والراعي الرسمي لـ "البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل"، والعمل مع مجالس الرياضة في مختلف إمارات الدولة، والحرص على إنجاح بطولة رائدة ترقى إلى مستوى المعايير العالمية.

ومن خلال تحالفاتها الاستراتيجية، تسعى مجموعة بريد الإمارات إلى الإسهام في تنمية القطاع الرياضي في الدولة، ودعم وتمكين الجيل الجديد من الرياضيين المحليين، وتمهيد الطريق لمشاركتهم في الفعاليات الرياضية العالمية، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع السياحة الرياضية".

وأضاف الأشرم: "تحظى رياضة البادل بإقبال واسع لتكون إحدى الرياضات الأعلى استقطاباً في العالم، وتسعدنا المساهمة في رعاية هذه البطولة، وإتاحة الفرصة للاعبي البادل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي للمشاركة في بطولة "مدن" العالمية لأساتذة البادل "أبوظبي 2023".

إننا نهدف من خلال هذه الفعالية البارزة، والفعاليات الرياضية المُماثلة التي سُتعقد في المستقبل، إلى دعم وتمكين جيل الشباب، وتوطيد العلاقات مع المجتمعات الرياضية، وتحفيز تبنِّي نمط حياة صحي نشط في الدولة".

يشار إلى أن "البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل" برعاية مجموعة بريد الإمارات تفتح باب المشاركة أمام مواطني وسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ممَّن يمتلكون تصنيفاً رسمياً في اتحادات البادل المحلية في دولهم. ويتعيّن على الرياضيين الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

جولة التصفيات التأهيلية للبطولة ستقام من 18 إلى 20 فبراير وتقام المباريات النهائية لبطولة "مدن" العالمية لأساتذة البادل "أبوظبي 2023" من 21 إلى 26 فبراير المقبل في باب النجوم بجزيرة الحديريات.

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