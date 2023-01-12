بن دري إلى نصف نهائي كأس اتحاد البولو

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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صعد فريق بن دري للبولو إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد البولو (لان تو كابيتال)، التي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو، وبمشاركة 9 فرق الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة ببطولات الموسم، والتي تستمر لغاية 14 يناير الجاري، بهانديكاب 10، ولغاية 12 هدفاً للفريق.

وجاء تصدر فريق بن دري البطولة عقب فوزه على فريق غنتوت، بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف، منحتهم الصدارة بجدارة، ليضعوا أقدامهم في نصف نهائي البطولة.

شهد الجولة كل من محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، والقطب النصراوي مؤسس فريق بن دري، حميد بن دري، وراشد العبار، والعديد من المهتمين بالبطولة وعشاق اللعبة.

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