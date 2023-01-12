«الحر» و«شاهين» يتألقان في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي – البيان

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رسمت منافسات «الحر» و«شاهين» أروع المستويات القوية، بمشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وفي منافسات «الحر» شهد الشوط الرئيسي الأول مفتوح فرخ تفوق فريق الوصل بالطير «منيف»، قاطعاً المسافة بزمن 20,323 ثانية، وفي الشوط الأول مفتوح جرناس تفوق فريق الوصل أيضاً بالحصول على المركز الأول بالطير «المتنبي»، بزمن 19,413 ثانية.

وكسب سلطان أحمد الفلاسي الشوط الرئيسي الثاني مفتوح فرخ بالطير «كيه 1»، بزمن 21,542 ثانية، وفي الشوط الرئيسي الثاني مفتوح جرناس حقق القطري محمد ماضي الهاجري المركز الأول بالطير «ذرب»، بزمن 21,514 ثانية.

وفي منافسات «شاهين» كسب فريق «إم 7» الشوط الرئيسي الأول فرخ بالطير «مرابط»، بزمن 18,742 ثانية، وتفوق سعيد عتيق الرميثي في الشوط الرئيسي الأول جرناس بالطير «12»، بزمن 21,407 ثانية، وفي الشوط الرئيسي الثاني فرخ تفوق فريق الفرسان، بالطير «إس إس 1»، بزمن 20,320 ثانية، وكسب السعودي حميد بن برغش المنصوري الشوط الرئيسي الثاني جرناس بالطير «الصغيره»، بزمن 20,658 ثانية.

تنافس

من جانبه، عبر راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن تقديره لجهود الصقارين المشاركين على تقديم أقوى المنافسات، بما يؤكد مرة أخرى أنهم النخبة في هذه الرياضة التراثية، حيث اعتادت بطولات فزاع للصيد بالصقور على أن يوجد فيها أقوى وأفضل الصقارين دائماً، بما يجعلنا نرتقي بالمستويات التنظيمية في كل عام.

وأكد الخاصوني أن المشاركة الخليجية كانت متميزة في هذه النسخة في الفئات المتاحة لهم، ما يعكس أن أهداف هذه البطولة تتخطى غرس وتعزيز الموروث الشعبي في الدولة فقط، ولكن على صعيد المنطقة أيضاً، وسعداء للغاية بوجود أشقائنا من مختلف الدول الخليجية في هذه البطولة، كما هي العادة سنوياً.

بدوره، عبر حميد بن برغش المنصوري من المملكة العربية السعودية عن سعادته بالفوز بذهبية الشوط الرئيسي الثاني جرناس بالطير «الصغيرة» الحاصل على العديد من الجوائز داخل المملكة، كما أشاد المنصوري بالمستوى التنظيمي للبطولة، وبارتفاع مستوى المنافسة لهذا العام، كما أشار المنصوري إلى أهمية بطولة فزاع للصيد بالصقور على مستوى المنطقة، حيث تجتمع خيرة الصقارين للظفر بهذا اللقب المهم. على جانب آخر سيكون ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور مع إقامة منافسات الناشئين في 14 يناير الجاري، بواقع 8 أشواط مخصصة لفئات تبع، وجير تبع.

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