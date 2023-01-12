منتخب الجودو ينتظم في معسكر بلغاريا

المصدر: (صوفيا- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتظم منتخبنا الأول للجودو في معسكر الإعداد البدني الدولي في بلغاريا، ويستمر 20 يوماً، بمشاركة العديد من منتخبات العالم، استعداداً للمشاركة في بطولة باريس غراند سلام 2023 يومي 4 و5 فبراير المقبل في باريس، يشارك في الحدث 5 دول عربية: الإمارات، والبحرين، والسعودية، ولبنان والعراق.

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والذي يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في باريس، وتضم مدرب المنتخب الأول فيكتور، و4 لاعبين ولاعبتين هم: ميثاء النيادي، وزن تحت 52 كلغم، وباتسو التان، تحت 57 كلغم، وجورام ارام، تحت 66 كلغم، وتلال شفيلي، تحت 81 كلغم، وجريجوري ارام، تحت 90 كلغم، وظفار كوسوف، تحت 100 كلغم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز