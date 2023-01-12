«درع الإنتاج الوطني» لسباقات الصقور 16 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أعلن الاتحاد عن إطلاق بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2022 – 2023 وضمن نسختها الثانية، وذلك في السادس عشر من فبراير المقبل، تأسيساً على النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، إذ لاقت استحساناً واسعاً من المشاركين ومُنتجي ومُلّاك الصقور.

وقد تم تخصيص ثلاثة أشواط للصقور المُنتَجَة في دولة الإمارات، وتشمل شوطاً لفئة الشيوخ، وآخر لفئة العامة مفتوح، وشوطاً لفئة «العامة مُلّاك» بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها 800 ألف درهم مخصصة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل شوط.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي، وسيتم اختيار أفضل مُنتِج على مستوى مراكز الإكثار ومستوى الأفراد المنتجين داخل الدولة في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريم المنتجين من قبل الاتحاد وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور.

فرصة

وأوضح راشد مبارك بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن بطولة درع الإنتاج الوطني تعد امتداداً لمسيرة الاتحاد في دعم رياضة سباقات الصقور كونها الثالثة في أجندة البطولات المُقامة تحت مظلته، وذلك بعد بطولة كأس الاتحاد للصقور، وسباقات التلواح التمهيدية، مشيراً إلى أن الشوط الجديد المخصص لفئة «العامة مُلّاك» ضمن هذه النسخة من البطولة، والتي سيتم تنظيمها بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الروية بإمارة دبي، يأتي لإعطاء فرصة أكبر في المنافسة للأفراد والمُلّاك أصحاب الصقور المنتجة على مستوى الدولة.

وتسعى البطولة إلى دعم الإنتاج المحلي للصقور وتنميته توافقاً مع استراتيجية اتحاد الإمارات للصقور الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها، وذلك من خلال تقديم مبادرات نوعية تسهم في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم الإنتاج المحلي للصقور، سواء على مستوى الأفراد أو مراكز الإكثار، للمساهمة في المحافظة عليها وتعزيز أعدادها وتحسين أنواعها، ليتصدر إنتاج دولة الإمارات وينافس كبرى مزارع الإنتاج العالمية صاحبة الباع الطويل في مجال إنتاج وتربية الصقور في العالم.

من جانبه، أكد يوسف عبد الله محمد آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة درع الإنتاج الوطني، على أهمية توافر شروط المشاركة لخوض منافسات البطولة، حيث يسمح بمشاركة الصقور التي تم إنتاجها داخل الدولة فقط لجميع أنواع الصقور لفئة الفرخ، والسماح بمشاركة الصقور التي تم تركيب الحلقة الصادرة لها من وزارة البيئة والتغير المناخي، بما يتيح الفرصة أمام جميع المشاركين للتنافس في أجواء نموذجية يتم خلالها مراعاة جميع الأحكام والقوانين الداعمة والمعززة لمسيرة تلك الرياضة ومختلف فعالياتها.

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