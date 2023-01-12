110 مشاركين في «المديرين التنفيذيين للغولف» بدبي

المصدر: دبي- البيان

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يتنافس 110 من المديرين التنفيذيين للهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في دبي، غداً، في النسخة السادسة من «بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين للغولف»، التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب نادي إلس للغولف بمدينة دبي الرياضية، والتي تشكل منصة لتعزيز فرص العمل والتعاون واستقطاب الشركات الكبرى للعمل في المنطقة، إلى جانب كونها بطولة متخصصة في رياضة يمارسها معظم المسؤولين في الشركات ورجال الأعمال والمشاهير في العالم.

وتجمع البطولة بين الرياضة والسياحة الرياضية والاستثمار، من خلال تعزيز العلاقات بين المديرين التنفيذيين وصناع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، حيث تشكل البطولة فرصة للتلاقي والتعاون بين الشركات، وتعزيز نمو قطاع الأعمال من خلال الرياضة.

ويتنافس المشاركون على 18 حفرة، ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربعة، للتأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية، ويتأهل 12 لاعباً من الفائزين في البطولة للمشاركة في البطولة الوطنية للغولف بالإمارات، أكتوبر المقبل، والمؤهلة لنهائيات بطولة العالم للغولف للهواة «السباق إلى بوكيت»، كما يحصل الفريق الفائز بالبطولة، على بطاقة للعب في نسخة البطولة بالهند.

وساهم النجاح الكبير الذي حققه تنظيم بطولة المديرين التنفيذيين للغولف، منذ إطلاقها في دبي، إلى تنظيم نسخ جديدة من هذه البطولة في الهند وسنغافورة وكينيا والفلبين، كما يعمل مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة سبورتس تو بزنس للحدث، على تنظيم 70 فعالية غولف مختلفة طوال العام، بما يحقق العديد من الأهداف، وفي مقدمها نشر ممارسة رياضة الغولف في الدولة، وتقديم بطولات تليق بمكانة دبي.

وتقام البطولة برعاية بنك أبوظبي الأول (الراعي الذهبي)، وأكيوراسي وإبسيلون وآروالشرق الأوسط (الرعاة الفضيون)، والمركز الميكانيكي للخليج العربي وبابا جونز، وإي غولف ميغاستور (الرعاة البرونزيون)، وتواصل البطولة أداء دورها المجتمعي من خلال دعم مبادرة (ريد بالون) لتعزيز مساهمة الصغار والشباب في المجتمع، من خلال العديد من مبادرات تطوير المهارات والصحة والنشاط.

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