تأمين مسار طواف الإمارات في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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ترأس العميد عبدالله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في رأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي الخاص بتأمين مسار طواف الإمارات الذي ينطلق الشهر المقبل.

وأكد خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الضباط إضافة إلى ممثلين من مجلس أبوظبي الرياضي، جاهزية واستعداد الجهات المختصة في الإمارة لتأمين خط سير سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية بمشاركة 140 متسابقاً من مختلف الجنسيات على مدار المرحلتين؛ الأولى، التي تنطلق 22 فبراير المقبل من الفجيرة، وتنتهي أعلى قمة جبل جيس برأس الخيمة، والثانية تنطلق 24 فبراير من جزيرة المرجان مروراً بعدد من مناطق رأس الخيمة، وتنتهي في أم القيوين.

ولفت العميد منخس إلى أن شرطة رأس الخيمة بمختلف إداراتها المعنية سخرت كل إمكاناتها لتوفير أعلى معايير السلامة للمشاركين في السباق على طول خطه في مناطق رأس الخيمة والخروج به بالشكل المأمول ضمن خطة أمنية مرورية شاملة ترتكز على أفضل المعايير، مشيراً إلى أن انتشار الدوريات الشرطية المعنية سيكون على طول خط السباق ضمن حدود الإمارة، فيما سيتم تركيب الحواجز اللازمة لتأمين الحدث الرياضي، الذي يحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والرياضي.

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