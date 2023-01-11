«المهام الخاصة بشرطة أبوظبي» بطلاً للدياثلون للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت شرطة أبوظبي فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في مسابقة «الدياثلون للسيدات» والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، ضمن المنافسة في بطولة مدير عام شرطة أبوظبي للموسم الرياضي 2022-2023.

وحصل على المركز الثاني فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وحل ثالثاً قطاع الأمن الجنائي، وشاركت في البطولة 40 منتسبة من 8 قطاعات شرطية، وتضمنت المسابقة الجري لمسافة 2500 متر، وركوب الدراجات الهوائية مسافة 10 كيلومترات، والجري «مرة أخرى» لمسافة 1500 متر.

وكرم العميد حامد محمد الهاجري، مدير «مديرية ق7» بقطاع المهام الخاصة الفرق الفائزة، مؤكداً أهمية دور الرياضة في المجتمع، وأنها مفتاح القوة والصحة في حياة الفرد، وأنها تعزز من نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.

كما هنأ المقدم راشد صغير البلوشي، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع المهام الخاصة؛ لحصوله على المركز الأول للبطولة، وأشاد بالمستوى الجيد الذي ظهرت عليه البطولة، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية في رفع اللياقة البدنية وممارسة أنشطة رياضية هادفة للمنتسبين.

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