100 بطولة ومشاركة في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن موسم 2023 البحري سيكون استثنائياً للنادي بتنظيم واستضافة قرابة 70 حدثاً طوال الموسم تنقسم بين محلية ودولية وحديثة وتراثية، في رقم كبير للبطولات يسجله النادي البحري للمرة الأولى منذ مواسم، وهو العدد الذي سيرتفع إلى 100 بطولة ومشاركة تصنع موسم أبوظبي البحري في 2023 من بينها المشاركات الدولية لفريق أبوظبي للزوارق السريعة وفريق الشراع الحديث.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الشكر إلى القيادة الرشيدة للدعم الكبير والمتواصل للرياضة البحرية بشقيها، الحديث والتراثي، والمتابعة المتواصلة لإنجاح كل الأحداث والأنشطة الرياضية البحرية، وقال: ما تجده الرياضة البحرية من دعم كبير جعلها تصل لأفضل المستويات التنظيمية والسمعة العالمية والاهتمام الكبير بالتراث البحري بحكم أن البحر يعد جزءاً مهماً من الهوية الإماراتية.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن موسم النادي البحري سيكون استثنائياً بحكم التنوع الكبير والكثافة في تنظيم واستضافة البطولات البحرية والأنشطة المختلفة والمهرجانات التي ستصل لكل أنحاء أبوظبي. وقال: سيتجاوز مجموع البطولات والأنشطة الرياضية البحرية في إمارة أبوظبي الرقم 70 وهو ما يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للنادي من جهة، بجانب التنوع في تفاصيل الأنشطة، حيث سيكون هناك رياضات حديثة وتراثية بالإضافة للمهرجانات البحرية، والمساهمة في استضافة بعض البطولات العالمية في أرض النادي البحري على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

استراتيجية

وشدد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على أن بطولات النادي ستصل إلى مدن وشواطئ مختلفة في أبوظبي منها كاسر الأمواج في العاصمة، القناة البحرية، مدينة المرفأ في الظفرة، والسلع وهو ما يحقق استراتيجية النادي البحري في الوصول لأكبر عدد ممكن من الوجهات البحرية في العاصمة، وقال: نسعى إلى أن نصل لجمهور ومحبي الرياضات البحرية في مختلف أنحاء أبوظبي، وبالتالي فإن الأجندة التي تم وضعها تعالج ذلك من خلال تنوع البطولات والوصول لأكبر مساحة ممكنة من الشواطئ والمدن، وبالإضافة للبطولات البحرية المختلفة فإن المهرجانات البحرية لها حضور أيضاً مع مهرجان المرفأ البحري ومهرجان السلع ومهرجان دلما الذي يأتي مصاحباً لسباق دلما التاريخي دوماً.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن العرس السنوي الذي ينتظره عشاق البحر والتراث وهو سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً والذي ينطلق هذا الموسم في نسخته السادسة في مايو المقبل، وقال: سيكون هناك تجهيز مختلف للسباق التاريخي وإعداد للنسخة السادسة بحيث تكون استمرارية للنجاح الكبير والتألق لهذا السباق الذي يعتبر عيداً منتظراً للنواخذة والبحارة في كل موسم.

وشدد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على التنوع الكبير في الرياضات التي ستقام هذا الموسم بين الحديث والتراثي من خلال بطولات المحامل الشراعية بفئاتها المختلفة، والدراجات المائية، الفلاي بورد، التجديف التراثي والحديث، البوانيش، التفريس، الشراع الحديث، الموتوسيرف، زوارق الريموت كنترول، صيد الكنعد، صيد السيدات، التزلج على الماء، ماراثون الدراجات، الفورمولا4، الفئة الثالثة بالإضافة للبطولات المتنوعة التي ينظمها النادي ليكون التكامل حاضراً في التنظيم لكل أنواع البطولات البحرية.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن الدور الكبير للنادي البحري في استضافة عدد مهم من البطولات الدولية على أرض النادي مثل بطولة الهاديروفيل، التجديف الأولمبي، الألعاب الآسيوية بالإضافة للمشاركة والحضور للنادي في المعارض المختلفة عبر الجانب الرياضي البحري.

جانب مجتمعي

وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: بالإضافة لكل ما سبق فإن النادي سيكون له استمرار في الجانب المجتمعي وعبر حملات تنظيف الشاطئ المختلفة في العديد من شواطئ العاصمة وأيضاً المشاركة عبر الكثير من الأنشطة المجتمعية وتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للعديد من الفعاليات المجتمعية وربطها بالجانب البحري.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن أن الموسم الحافل للنادي لن يتوقف عند حاجز التنظيم والاستضافة فقط، حيث سيكون لفريق أبوظبي للزوارق السريعة مشاركات قوية ومحطات عالمية في الفترة المقبلة بحكم المشاركة في بطولات العالم في الفورمولا1، الفورمولا2، الفورمولا4 والدراجات المائية والتي من المحتمل أن تصل إلى 30 محطة، بالإضافة للمشاركات القوية لفريق أبوظبي للشراع الحديث في عدد من البطولات الدولية والعالمية، وهو ما يجعل النادي يقترب من الرقم مائة على مستوى التنظيم والمشاركات.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل أولى منافسات الموسم البحري في إمارة أبوظبي مع انطلاق تفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة.

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