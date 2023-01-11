ديربي كأس اليد للجزيرة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انتزع الجزيرة فوزاً صعباً أمام مضيفه العين بنتيجة 29 - 28 في ديربي الفريقين بدار الزين، في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، تقدم العين في الشوط الأول 15 - 13، وقلب الجزيرة الموازين في الشوط الثاني وحقق الفوز بفارق هدف.

وبهذه النتيجة احتل الجزيرة المركز الثالث بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الوصيف بنفس الرصيد 4 نقاط لكل منهما، وجاء العين بالمركز الرابع برصيد نقطتين، فيما دانت الصدارة لمليحة برصيد 6 نقاط «العلامة الكاملة».

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