وجهة البطولات الرياضية في 2023 دبي

المصدر: دبي - البيان

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يضم جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الفعاليات الرياضية المتميزة التي تستضيفها «دانة الدنيا» خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل. مثل دبي ديزرت كلاسيك، كما يحظى عشاق السباقات والرياضة بفرصة مميزة لحضور سباقات الخيل في مضمار ميدان حيث يتنافس عدد من أقوى الخيول وأمهر الفرسان في العالم للفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة، ضمن سباقات هذا الشتاء التي تتواصل حتى موعد كرنفال كأس دبي العالمي نهاية مارس.

ويُقام الكرنفال في مضمار ميدان من 6 يناير وحتى 4 مارس المقبل، ويتضمّن منافساتٍ حماسية يشارك فيها أبرز الفرسان الموهوبين والخيول من جميع أنحاء العالم ويتنافسون لبلوغ خط النهاية والفوز بجوائز قيّمة.

كما يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامجاً حافلاً بفعاليات الرياضات المائية على مدار العام، تأتي في مقدمتها بطولة الإمارات للدراجات المائية التي تُقام بين 7 و21 يناير. وتتيح البطولة للجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة أفضل الرياضيين يستعرضون مهاراتهم المميزة وتحكمهم العالي بالدراجات المائية السريعة قبالة ساحل دبي.

كما تشهد الإمارة إقامة الموسم الـ 13 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية في 19 فبراير، ويمكن ضمن هذا التحدي السعي للوصول إلى خطّ النهاية والفوز في السباق، أو اختبار إلى أي مدى يمكنكم الاستمرار على دراجاتكم الهوائية، في الحدث الذي يجتذب العديد من المتحمسين للسباق على الدراجات الهوائية من كل أنحاء العالم.

وتستعد حلبة دبي أوتودروم لاستضافة تحدي هانكوك 24 ساعة في دبي، ثاني أكبر سلسلة سباقات في العالم تستمر على مدار 24 ساعة، بين 13 و15 يناير. ويشهد التحدي تنافس أفضل السائقين العالميين في سيارات جي تي على حلبةٍ بطول 5.39 كلم التي تعد أبرز وجهة لرياضة السيارات في دبي.

كما يواصل مشهد الفعاليات الرياضية في دبي استقطاب اهتمام الجماهير من خلال سلسلة سباقات لومانز الآسيوية التي تتضمن سباقات سيارات فائقة السرعة على مدار ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 فبراير، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية في 2023 مشاركة فرق عالمية شهيرة إلى جانب سائقين موهوبين ناشئين من المنطقة. كما تعود بطولة دبي ديزرت كلاسيك إلى نادي الإمارات للغولف في منافسات جديدة بين أشهر نجوم الغولف العالميين بين 26 و29 يناير.

وبدورها، تنطلق بطولة كأس دبي الفضية للبولو ضمن البرنامج الخاص برياضة البولو في دبي، وتشهد منافسة ستة من أفضل الفرق في العالم ضمن فئة «18 هنديكاب». ويستضيف منتجع ونادي الحبتور للبولو الفعالية المرتقبة للعام الثالث عشر على التوالي والتي تقام من 21 يناير وحتى 4 فبراير المقبل.

ويُقام ماراثون دبي من جديد في 12 فبراير المقبل، ويستقبل المشاركين من جميع أنحاء العالم للمنافسة والجري بالقرب من برج العرب، وذلك ضمن المسار الأطول لمسافة 42 كيلومتراً، أو الأقصر بطول 10 كيلومترات، أو المسار القصير الممتع والمناسب للعائلات بطول 4 كيلومترات.

ويشارك أبرز لاعبي التنس المحترفين من جميع أنحاء العالم في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تقام في الفترة من 19 فبراير وحتى 4 مارس في استاد سوق دبي الحرة للتنس. وتمثل البطولة محطة هامة للاعبين قبل انطلاق بطولات العالم لـ «رابطة محترفي التنس» و«رابطة محترفات التنس» اللتين تضمّ كل منها 100 لاعبة و 500 لاعب.

من جهته، يعود تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نسخةٍ جديدة من 20 وحتى 24 فبراير المقبل بعد النجاح الذي حققه على مدى السنوات الأخيرة. وتستضيف شرطة دبي التحدي المميز بهدف تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية (SWAT)، ويتعيّن على كل فريق خوض العديد من التحديات، مثل المناورات التكتيكية والهجوم وإنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، ومنافسة الفرق الأخرى للفوز بالجائزة الكبرى.

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