دعوة فرسان وفارسات الإمارات للمشاركة في «القافلة الوردية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة «فرسان القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بالسرطان، الفرسان والفارسات الراغبين بخوض التجربة الإنسانية في التوعية بأخطار المرض، إلى الانضمام لمسيرتها السنوية الـ11، التي تقام في الفترة من 4 حتى 10 فبراير المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.

وعبرت اللجنة عن فخرها بجهود الفرسان والفارسات من أبطال الحملة، الذين ساهموا بنجاح القافلة الوردية على مدى دوراتها السابقة، لتكون علامة إنسانية وبصمة إماراتية تشهد بريادة الدولة في قيادة المجتمع نحو حياة صحية، تترسخ فيها كل الجهود الحكومية والمجتمعية لمساعدة الأفراد على مواجهة أخطار مرض السرطان، عبر التوعية الشاملة بمسبباته والكشف المبكر عنه.

وأعلنت اللجنة عن الشروط الواجب توافرها في الفرسان، حيث يتوجب أن لا تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وأن يمتلكوا الخبرة والدراية في الفروسية، إذ تجوب المسيرة إمارات الدولة السبع على صهوات الخيول، بمعدل 20 كيلومتراً في اليوم الواحد تقريباً، على مدار 7 أيام متواصلة، ما يتطلب مهارة فائقة في ترويض الخيول، ولياقة بدنية تؤهلهم للمشاركة في المسيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز