تعديلات في روزنامة «القدرة» بسبب استضافة المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أجرى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بعض التعديلات على روزنامة سباقات القدرة والتحمل للموسم 2022 - 2023، وذلك بسبب استضافة الإمارات بطولة العالم للقدرة في الخامس والعشرين من فبراير المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وبناءً على ذلك، تم ترحيل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقام بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، من الأحد 12 فبراير إلى الأحد 19 من الشهر نفسه، وتم تقديم سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، الذي كان من المقرر إقامته بقرية الوثبة 18 فبراير إلى 21 يناير الجاري، وكذلك سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان من 19 فبراير إلى 22 يناير الجاري.

كما تم أيضاً تقديم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي يشتمل على 4 سباقات، وكان من المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 26 فبراير، ليقام في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري.

يشار إلى أن الإمارات قد فازت بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية، الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

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