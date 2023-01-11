«انتباه» تخطف كأس ولي عهد دبي للإيذاع بالمرموم

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أسدل الستار على آخر تحديات سن الصغار لهجن أبناء القبائل في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والذي شهد في يومه الرابع منافسات فئة الإيذاع لمسافة 6 كلم التي تضمنت 36 شوطاً أقيمت في الفترتين الصباحية والمسائية بمشاركة 1340 مطية. وخطفت «انتباه» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد كأس سمو ولي عهد دبي للأبكار في الشوط المفتوح مسجلة زمناً قدره 9:01:7 دقائق.

واقتنص «الحصان» بندقية الإيذاع الجعدان في الشوط المفتوح بشعار محمد عتيق زيتون المهيري مسجلاً زمناً قدره 9:01:9 دقائق. ونالت «مبشرة» لمبارك هدي بطي دميثان الشامسي الكأس الثانية في تحديات الرموز المخصصة للإنتاج مسجلة زمناً قدره 9:01:1 دقائق.

كما حقق «المشهر» التوقعات بعد حسم المنافسة على بندقية الجعدان للإنتاج مهدياً الفوز الثمين إلى مالكه أحمد سلطان الحلامي بزمن وقدره 9:01:4 دقائق. وحصدت أفضل توقيت في الفترة المسائية «محنه» بشعار محمد مبارك مسفر الشهواني الهاجري بعد انتزاعها الصدارة في الشوط الرابع عشر للأبكار المهجنات مسجلة زمناً قدره 9.00.6 دقائق. وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين الأربعة برموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل وسط تصفيق حار من محبي سباقات الهجن ومحبي رياضة الأصايل.

فعاليات

وتتواصل فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن اليوم عبر انطلاق منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ عبر مشاركتها في تحديات سن اللقايا لمسافة 6 كلم والتي ستقام على مدار 33 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و 17 شوطاً في الفترة المسائية من بينها أربعة أشواط لفئة الإنتاج المملوكة لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

تألق

وبالعودة إلى منافسات الفترة الصباحية، تألقت هجن أبناء القبائل يوم أمس من خلال مشاركتها في تحديات سن الإيذاع والتي أقيمت على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كلم.

وتصدرت «احتفال» لمحمد سعيد عبيد المزروعي الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات الإنتاج بزمن وقدره 9:11:2 دقائق، وظفرت «أسباب» بشعار راشد محمد دحروي العامري بناموس الشوط الثاني للإيذاع البكار المهجنات للإنتاج مسجلة زمناً قدره 9:05:9 دقائق. ونال «مهيض» صدارة ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات للإنتاج بشعار محمد سعيد عبيد المزروعي مسجلاً زمناً قدره 9:15:2 دقائق.

وحسم «جزاع» لـ مكتوم سعيد منانه غدير الكتبي صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات بعد أن وصل لخط النهاية بزمن قدره 9:11:3 دقائق. كما حقق «شاهين» بشعار حمدان سالم سليمان الدرعي التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية وذلك بعد نيله صدارة الشوط الثاني عشر للإيذاع الجعدان المهجنات مسجلاً زمناً قدره 9:05:1 دقائق.

83

من جانب آخر، شهدت منصة ميدان المرموم، مساء أول من أمس فعاليات اليوم الثاني من مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي عرضت من خلاله 83 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وحصل يوسف غانم محمد أهلي على ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب «متعب الصغير» والأم «الناوية» وذلك مقابل 220 ألف درهم، كما حصد أهلي ملكية البكرة بنت «سكر» العاصفة والأم «سودانية» مقابل 110 ألف درهم، بينما ذهبت ملكية البكرة بنت «الشهم» والأم «الشاهينية» إلى سعيد سالم العفاري الذي دفع مقابلها 75 ألف درهم.

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