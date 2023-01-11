دبي تستضيف أبطال العالم في «هانكوك 24 ساعة» الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي نخبة أبطال العالم في سباقات تحمل السيارات الذين حضروا للمشاركة في «تحدي هانكوك دبي 24 ساعة» للسيارات السريعة الذي يقام في حلبة «دبي أوتودروم» بقلب «موتور سيتي» خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2023.

وعلى هدير المحركات في حلبة دبي أوتودروم، انطلقت تجارب الأداء لأبطال العالم استعداداً للمشاركة في منافسات التحدي، وتبدأ الجمعة 13 يناير منافسات الأدوار التأهيلية للسيارات المشاركة التي وصلت إلى 54 سيارة عالمية من فئات «جي تي إكس» و«جي تي 3» و«تي سي آر»، من أبرزها سيارة فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، وفورد وسيات، ورينو، يتنافسون جميعهم على مدار 24 ساعة متواصلة.

سباق

ويشارك في التحدي 60 فريقاً يضمون 226 سائقاً من أفضل السائقين في العالم، من بينهم أبطال العالم يتقدمهم الأسطورة فلانتينو روسي بطل العالم 9 مرات في سباقات الدراجات النارية الذي يشارك لأول مرة في سباقات السيارات، وينضم روسي ذو 43 عاماً إلى الفريق البلجيكي، حيث يقود سيارة رقم 46 بي إم دبليو جي تي 3 في السباق، وذلك بعد اعتزاله سباقات الدراجات النارية عام 2021، وينضم روسي إلى جانب ماكسيم مارتن الفائز بلقب بطولة سبا 24 ساعة وفئة لومان 24 ساعة أيضاً، وشون جيلايل سائق بطولة العالم للقدرة، والبريطاني تيم وايت.

وسيكون هناك ثلاثة فرق إماراتية مشاركة في السباق هي فريق ربدان موتورسبورت (922)، وفريق دراجون ريسينغ (جي تي 4)، وفريق سالوسين ريسينغ (جي تي 3 /‏‏ برو آم)، وسيكون فريق ربدان للسيارات بقيادة سيف العامري، ويتكون طاقم الفريق من سائقين إماراتيين بالكامل.

مشاركة

وتقام النسخة الـ 18 من التحدي أيام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 يناير الجاري بمشاركة 226 سائقاً من 33 جنسية مختلفة بواقع أربعة سائقين يتناوبون على القيادة في كل سيارة، ويبلغ عدد السيارات المشاركة 54 سيارة من مختلف أنواع السيارات، التي تضم 12 نوعاً من السيارات العالمية يتنافسون على مدار 24 ساعة متواصلة.

وتواصل دبي استضافة السباقات العالمية لمختلف أنواع السيارات التي تستقطب نخبة السائقين العالميين، وتوفر لعشاق رياضات السرعة الفرصة لمتابعة المنافسات المختلفة، حيث سيكون «تحدي هانكوك» باكورة بطولات العام 2023 للسيارات، ويعد أحد أقوى سباقات التحمل للسيارات وأكثرها إثارة وتشويقاً، كما يعد الجولة الافتتاحية لسلسلة سباقات 24 ساعة لعام 2023، والتي تتضمن تسع محطات عالمية أخرى تقام في مختلف دول العالم، وينطلق السباق الرئيسي في تحدي دبي الساعة 3:00 مساء السبت 14 يناير، ويتم الإعلان عن الفائز في السباق بعد 24 ساعة من الانطلاق، أي في الساعة 3:00 مساء الأحد 15 يناير المقبل.

وسيتم بث فعاليات السباق عبر قناة يوتيوب الرسمية لسباق هانكوك 24 ساعة، حيث سيتم تغطية كاملة للتصفيات لمدة 30 دقيقة، والتدريب الليلي لمدة 90 دقيقة، والسباق الكامل لمدة 24 ساعة.

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