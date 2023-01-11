«يوم دبي البحري» يجمع 54 لاعباً ولاعبة في الشراع الحديث

المصدر: دبي - البيان

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دشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في رياضة الشراعية الحديثة بتنظيم سباق دبي يوم دبي البحري للقوارب الشراعية الحديثة بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، وجمع الحدث، الذي استضافته شواطئ جزر دبي التابعة لشركة نخيل، 54 متسابقاً ومتسابقة من أبطال الإمارات، مثلوا 6 أندية وفرق هي دبي الدولي للرياضات البحرية، ودبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، وأبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، إضافة إلى فريق (بي آند أو ماريناز).

مهارات

وتقدم نجوم منتخباتنا الوطنية رجال وفتيات قائمة المشاركين، حيث أظهروا مهارات عالية أمام منافسيهم من ممارسي هذه الرياضة المقيمين على هذه الأرض الطيبة، مثلوا 14 بلداً حول العالم، حيث تنافسوا على ألقاب 7 فئات في أربع مسابقات على مدار يومين شهدا 5 مراحل، هي ألكا 7 ماسترز وألكا 6 (رجال وسيدات) وألكا 4 (رجال وإناث) أوبتمست (ناشئين وناشئات)، ونجح بطلنا العالمي صاحب برونزية بطولة العالم في المكسيك 2022 عادل خالد نجم فريق (بي آند أو ماريناز) في انتزاع المركز الأول في فئة ألكا 7 متفوقاً.

وتألق نجم فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية حمزة آل علي في منافسات الرجال (ألكا 6) محتلاً المركز الأول، ولدى السيدات انتزعت إيف ويشيرلي صدارة المسابقة.

تقدم

وفي منافسات (ألكا 4 شباب) حقق محمد الزعابي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الأول، وحصد فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الأول في منافسات (أوبتمست ناشئين) وسط مشاركة 25 متسابقاً ومتسابقة، حيث نال سيف الزعابي اللقب، ولدى الناشئات حققت متسابقات نادي دبي لزوارق الشاطئ النجاح بحصدهن المراكز الأولى وبجدارة عبر كورنيليا باجاك (الأولى) ووكريستين رازي (الثانية) وفلورنس بورغيسي (الثالثة).

تابع البطولة راشد ثاني المهيري وعلي سعيد بن ثالث عضوي مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله الفلاحي وخالد العويس عضوي مجلس الإدارة اللذين قاما بتتويج الأبطال إلى جانب محمد المري مدير إدارة الناشئين الرياضية، كما حضر المنافسات راشد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

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