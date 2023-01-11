فتح التسجيل لـ «مهرجان الشيخ زايد» للمحامل الشراعية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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فتح نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، باب التسجيل للمشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ومن المنتظر أن يقام السباق 21 أو 22 يناير الجاري، وذلك وفق ظروف الطقس. وتقرر أن يغلق باب التسجيل 18 الجاري، ليتم تحديد المحامل المشاركة في السباق، والذي سيمتد لمسافة 25 ميلاً بحرياً، ويتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 100 محمل، حيث تشهد سباقات هذه الفئة مشاركة كبيرة.

من جانبه، ثمن خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للسباقات التراثية بكل فئاتها، مشيراً إلى أن سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يعد أحد المحطات التي يرسم خلالها المشاركون لوحة تراثية مليئة بمعاني التحدي والقوة والشجاعة في ارتياد البحر.

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