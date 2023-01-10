خلال يناير وفبراير 2023.. فعاليات رياضية مميزة في استضافة دبي

المصدر: البيان

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يضم جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية الحية التي تستضيفها الإمارة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023.

ومن بينها دبي بيتس، وسيرك دو سولي، والفعاليات العائلية مثل عرض دبي على الجليد: الجميلة النائمة، إضافةً إلى فعاليات رياضية مثل دبي ديزرت كلاسيك وغيرها.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق مهرجان كور يونيتي، أول مهرجان للتخييم وممارسة الرياضة والاستمتاع بالموسيقى في المنطقة، وذلك بالتعاون مع "كور دايركشن"، ويقام في حتّا من 13 وحتى 15 يناير، حيث يتعاون مع الفريق الذي اشتهر بــــ"يوغا آت ذا توب برج خليفة" و"دبي أوبرا غاردن ميوزيك أند موفمنت"، ليضمن برنامجاً ممتعاً يجمع بين المحافظة على اللياقة البدنية والمغامرة والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويشهد مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي عرض المسرحية الساخرة الحرب العالمية السادسة يوميّ 13 و14 يناير، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الكوميديا الخليجية مثل حسن البلام وزهرة عرفات ومحمد الرمضان وفهد البناي وعبد العزيز النصار، كما يتضمن جدول فعاليات دبي مسابقة Murder Mystery الشهيرة عالمياً، في "فندق السيف التراثي" وذلك حتى 12 مارس، حيث تدعو الضيوف لإبراز مهاراتهم في الاستكشاف وحل الألغاز.

ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا عرض أوفو الترفيهي من سيرك دو سولي من 12 وحتى 18 يناير؛ الذي تستوحي فيه المخرجة "ديبورا كولكر" الالهام من الحشرات، حيث تطير المخلوقات وترفرف وتزحف وتقفز برشاقة حول منصة المسرح، على ألحان المؤلف الموسيقي "بيرنا سيباس"، في العرض القائم على الحركة الراقصة.

ويقام على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 عرض مايند تو مايند للألعاب الذهنية، الذي يجمع الثنائي المقيم في دبي جميس ومارينا، واللذان أبهرت عروضهما الجماهير في جميع أنحاء العالم، في أيام 13 و14 و20 يناير الحالي.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق السنوي حتى 29 يناير، ويتيح للزوار كما في كل عام تخفيضات مميزة في المراكز التجارية ووجهات التسوق، مع فرص الاستمتاع بعروض ترفيهية يومية وسحوبات على جوائز قيّمة.

ويحتضن مسرح دبي أوبرا أمسيةً فنية واحدة يوم 27 يناير لراقصة الباليه العالمية سفيتلانا زخاروفا، نجمة فرقة "باليه بولشوي" الشهيرة، وينضم إليها نخبة من راقصي مسرح البولشوي مثل "ميخائيل لوبوخين"، و"فايشسلاف لوباتين"، و"دينيس سافين"، و"أرتيمي بيلياكوف"، و"أناستازيا ستاشكيفيتش"، و"آنا تورازاشفيلي".

ويعود مهرجان القوز للفنون إلى السركال أفنيو في يومي 28 و 29 يناير 2023، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة التاسعة عام 2022. ويُعتبر هذا المهرجان أكبر فعالية للاحتفال بالفنون والثقافة في المنطقة، مع إقامة معارض وورش عمل متخصصة وعروض مباشرة متميّزة، كما يعود مهرجان مذاق دبي 2023 ليحتفي بفنون الطهي من 3 وحتى 5 فبراير في مدرج مدينة دبي للإعلام، ويشارك في هذا المهرجان أبرز المطاعم في دبي، ويشتمل على جلسات تذوق وحصص طهي وموسيقى مباشرة في الهواء الطلق.

وتستضيف دبي مهرجان "إلرو إكس إكس أل" الشهير الذي انطلق من برشلونة، وجالت عروضه 84 مدينةً في 34 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويحط رحاله في دبي لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم، وذلك يومي 17 و18 يناير 2023، ويعتبر أحد أضخم مهرجانات الموسيقى الراقصة في العالم.

ويعود الاستعراض الموسيقي "شريك" إلى مسرح دبي أوبرا من 21 وحتى 25 فبراير، حيث تستعد الفرقة الفنية لأداء أغاني مميزة مثل "بيج برايت بيوتيفل وورلد" و"دونت ليت مي جو" و"آي ثينك آي جات يو بيت"، ويستند هذا العمل الموسيقي الاستعراضي إلى قصة الفيلم الحائز على "جائزة أوسكار" من إنتاج "دريم ووركز".

ويُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب، الفعالية الأضخم في المنطقة للكلمة المكتوبة والمحكية، بدورته الـ 15 من 1 وحتى 6 فبراير 2023 في إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي، ومكتبة محمد بن راشد، ويشارك فيها عدد من المواهب المحلية. ويتيح المهرجان للزوار من جميع الأعمار التواصل مع كتّابهم المفضلين، وحضور نقاشات أدبية وورش عمل مميزة.

يصل عازف البيانو الشهير هافاسي إلى مسرح دبي أوبرا في 14 يناير، بعدما حصل أداؤه على أبرز المسارح العالمية مثل قاعة كارنيجي في نيويورك ودار الأوبرا في سيدني على إعجاب الجماهير، حيث يقدم عرضاً موسيقياً يعتبر الأول من نوعه برفقة فنان إيقاع مميز.

ويتضمن جدول فعاليات دبي حفلاً موسيقياً للمغني الشهير في عالم بوليوود وموسيقى البوب أريجيت سينغ يوم 20 يناير في كوكا كولا أرينا. ويقدم الفنان الملقّب بـــ "ملك الغناء" قائمةً من أشهر أغانيه التي تجاوزت 300 أغنية، والتي حقق معظمها المراتب الأولى في قوائم الأغاني العالمية، كما يحيي النجم الحائز على خمس جوائز بلاتينيوم عمرو دياب في "حفل أبيض" مباشر ، حفلاً يطغى عليه اللون الأبيض على مدرج مدينة دبي للإعلام يوم 21 يناير، حيث يقدم مجموعةً من أشهر أغانيه خلال مسيرته الفنية التي تمتدّ إلى نحو أربعة عقود.

وتستضيف دبي المؤلف الموسيقي الشهير في عالم هوليوود هانز زيمر، الحاصل على جوائز غرامي وجائزة الأوسكار، في عرض موسيقي حي برفقة أوركسترا تضم 45 عازفاً وفرقة موسيقية ومجموعة راقصين، وذلك على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 27 يناير.

ويعود نجم البوب والروك الإنجليزي توم أوديل إلى دبي في عرضٍ مميز، يؤدي فيه أجمل الأغاني من ألبومه الجديد "بيست داي أوف ماي لايف" على مسرح دبي أوبرا يوم 4 فبراير. وانطلقت شهرة الفنان بدايةً مع ألبومه الشهير "لونج واي داون" الذي تصدّر المراتب على قوائم الموسيقى، تبعه النجاح المبهر لبعض أغانيه مثل "أنوذر لوف".

وتستضيف دبي مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى من 12 فبراير وحتى 3 مارس على مسرح كوكا كولا أرينا. وتجمع العروض الحية في المهرجان الشهير نخبةً من العازفين المنفردين وفرق الأوركسترا المميزة من جميع أنحاء العالم، حيث يؤدون مقطوعات موسيقية وسيمفونيات مبهرة لأشهر الموسيقيين الكلاسيكيين مثل بيتهوفن وموزارت وتشايكوفسكي.

ويحيي المغني والشاعر خالد عبد الرحمن حفلاً غنائياً في دبي أوبرا يوم 13 يناير، ويقدم خلاله أروع الأغاني من المكتبة العربية الكلاسيكية التي تعود بالجمهور إلى أجواء تسعينيات القرن الماضي.

وتؤدي أشانتي مغنية الآر أند بي الأمريكية الشهيرة، خلال الحفل الذي تحييه مع فرقتها في كوكا كولا أرينا يوم 21 يناير، مجموعةً من أشهر أغاني القرن الماضي بما فيها أغنية "واتس لوف" و"أولويز أون تايم"، وغيرها.

يحظى عشاق السباقات والرياضة بفرصة مميزة لحضور سباقات الخيل في ميدان حيث يتنافس عدد من أقوى الخيول وأمهر الفرسان في العالم للفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة، ضمن سباقات هذا الشتاء التي تتواصل حتى موعد "كأس دبي العالمي" في نهاية شهر مارس. ومن المقرر أن تتواصل جولاته حتى 19 فبراير 2023.

ويُقام كرنفال كأس دبي العالمي في مضمار ميدان من 6 يناير وحتى 4 مارس 2023، ويتضمّن منافساتٍ حماسية يشارك فيها أبرز الفرسان الموهوبين والخيول من جميع أنحاء العالم ويتنافسون لبلوغ خط النهاية والفوز بجوائز قيّمة.

ويستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامجاً حافلاً بفعاليات الرياضات المائية على مدار العام، تأتي في مقدمتها بطولة الإمارات للدراجات المائية التي تُقام بين 7 و21 يناير. وتتيح البطولة للجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة أفضل الرياضيين يستعرضون مهاراتهم المميزة وتحكمهم العالي بالدراجات المائية السريعة قبالة ساحل دبي.

وتشهد الإمارة أيضاً إقامة الموسم الثالث عشر من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية في 19 فبراير، ويمكن ضمن هذا التحدي السعي للوصول إلى خطّ النهاية والفوز في السباق، أو اختبار إلى أي مدى يمكنكم الاستمرار على دراجاتكم الهوائية، في الحدث الذي يجتذب العديد من المتحمسين للسباق على الدراجات الهوائية من كل أنحاء العالم.

وتستعد حلبة دبي أوتودروم لاستضافة تحدي هانكوك 24 ساعة في دبي، ثاني أكبر سلسلة سباقات في العالم تستمر على مدار 24 ساعة، وذلك بين 13 و15 يناير. ويشهد التحدي تنافس أفضل السائقين العالميين في سيارات جي تي على حلبةٍ بطول 5.39 كلم التي تعد أبرز وجهة لرياضة السيارات في دبي.

ويواصل مشهد الفعاليات الرياضية في دبي استقطاب اهتمام الجماهير من خلال سلسلة سباقات لومانز الآسيوية التي تتضمن سباقات سيارات فائقة السرعة على مدار ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 فبراير، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية في 2023 مشاركة فرق عالمية شهيرة إلى جانب سائقين موهوبين ناشئين من المنطقة، كما تعود بطولة دبي ديزرت كلاسيك إلى نادي الإمارات للجولف في منافسات جديدة بين أشهر نجوم الجولف العالميين بين 26 و29 يناير.

وبدورها، تنطلق بطولة كأس دبي الفضية للبولو ضمن البرنامج الخاص برياضة البولو في دبي، وتشهد منافسة ستة من أفضل الفرق في العالم ضمن فئة "18 هنديكاب". ويستضيف منتجع ونادي الحبتور للبولو الفعالية المرتقبة للعام الثالث عشر على التوالي والتي تقام من 21 يناير وحتى 4 فبراير المقبل.

ويُقام ماراثون دبي من جديد في 12 فبراير 2023، ويستقبل المشاركين من جميع أنحاء العالم للمنافسة والجري بالقرب من برج العرب، وذلك ضمن المسار الأطول لمسافة 42 كيلومتراً، أو الأقصر بطول 10 كيلومترات، أو المسار القصير الممتع والمناسب للعائلات بطول 4 كيلومترات.

ويشارك أبرز لاعبي التنس المحترفين من جميع أنحاء العالم في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تقام في الفترة من 19 فبراير وحتى 4 مارس في استاد سوق دبي الحرة للتنس. وتمثل البطولة محطة هامة للاعبين قبل انطلاق بطولات العالم لـ "رابطة محترفي التنس" و"رابطة محترفات التنس" اللتين تضمّ كل منها 100 لاعبة و500 لاعب.

وبدوره يعود تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نسخةٍ جديدة من 20 وحتى 24 فبراير 2023 بعد النجاح الذي حققه على مدى السنوات الأخيرة. وتستضيف شرطة دبي التحدي المميز بهدف تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية (SWAT)، ويتعيّن على كل فريق خوض العديد من التحديات، مثل المناورات التكتيكية والهجوم وإنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، ومنافسة الفرق الأخرى للفوز بالجائزة الكبرى.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الاطلاع على الفعاليات المقبلة، وشراء التذاكر بسرعة وأمان من خلال الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي وكذلك تطبيق الهاتف الذكي.

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