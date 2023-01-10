5000 مشارك في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي»؛ الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، يتنافسون في 22 لعبة، وتنظم المنافسات شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية بنك لِف الرقمي (liv)، وتنطلق الاثنين المقبل منافسات بطولة كرة القدم،وتقام بطولات الكركيت يومي 31 يناير و1 فبراير، وألعاب القوى يومي 20 و21 فبراير، والرجبي 27 فبراير ،و«نت بول» 6 مارس، والتنس 14 مارس فيما ينطلق سباق الدراجات 11 مارس.

وأقيمت بطولة الشطرنج بمشاركة 21 مدرسة وفاز جويال من مدرسة جيمس وورلد أكاديمي بالمركز الأول في فئتي تحت 9 و11 سنة، وجينا من المدرسة الهندية بمسابقة تحت 13 سنة، وفيجايفيرجيا من مدرسة السفير بمسابقة تحت 15 سنة، وكاثوريا من أكاديمية جيمس بفئتي تحت 17 و 19 سنة، وفازت أمينة كامل من مدرسة كنغز دبي بمسابقة تحت 12 سنة للفتيات، ببطولة القوس والسهم، وفيداس من مدرسة الألفية بمسابقة تحت 12 سنة للبنين، ولطيفة فكري ومريم الصايغ من مدرسة المواكب البرشاء بمسابقتي تحت 15 سنة، و18 سنة للفتيات،وعلي حسين من«دلهي الخاصة» بفئة تحت 15 سنة للبنين.

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