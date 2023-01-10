حميد النعيمي يشهد ختام «عجمان لجمال الخيل العربي»

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ختام النسخة الـ 20 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي، التي أقيمت بإشراف جمعية الإمارات للخيول في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، بمشاركة أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها، واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الحكام الخليجيين المشاركين في إدارة المنافسات.

حضر الختام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وتقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على اهتمامهم ودعمهم لرياضة الفروسية، وقال سموه: بطولة عجمان لجمال الخيل العربي منذ انطلاقتها، حظيت باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي .

حيث كانت لرؤية سموه وأفكاره التأثير الكبير فيما حققته البطولة من مكتسبات ونجاحات، والتي أصبحت علامة مميزة لإمارة عجمان،ورسخت مكانتها وسط البطولات في الدولة، وجذبت أشهر الملاك، وأبرز الإسطبلات، ما أدى لارتفاع مستواها وتطورها، وهي تضيف مع كل دورة جديدة ألواناً من التشويق، وأشكالاً من المفاجآت، ويبرز فيها دقة التنظيم وروعته، وحفاوة الضيافة.

وشكر سمو ولي عهد عجمان، الشركات والمؤسسات والهيئات الراعية والدوائر المحلية في عجمان، وأندية الفروسية بالدولة، واللجان التنظيمية والفنية والإدارية، ووسائل الإعلام، وكل من ساهم في إنجاحها.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمشاركة 8 حكام خليجيين في إدارة منافسات البطولة، وأشار سموه إلى أن وجودهم في هذه البطولات، يدل على النجاح الذي تحققه الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون، مشيداً بالمستوى العالي الذي أظهره هؤلاء الحكام في البطولات السابقة، وتمكنهم من الوصول إلى مستوى عالمي، وقال: «أداء الحكام الخليجيين ونتائجهم، تنافس الحكام الأجانب».

وأسفرت النتائج عن انتزاع المهرة «ندية الزبير» لمربط الزبير، البطولة الذهبية للمهرات عمر سنة، وحققت «دي عبق» لمربط دبي للخيول العربية «الفضية»، وانتزعت «مليكة البداير» لمربط البداير، ذهبية المهرات، وحصلت «دي تيماء» لمربط دبي على الفضية، وحققت «دي جهراء» لمربط دبي ،البطولة الذهبية للأفراس، و«سلطان الهواجر» لمربط الهواجر، البطولة الذهبية للأمهارعمر سنة، فيما نال «الأريام بركان»لإسطبلات الإريام، البطولة الفضية.

وانتزع «سنمار البداير» لمربط البداير، البطولة الذهبية لفئة الفحول، ونال الفضية «الأريام بارع» لإسطبلات الأريام، والبرونزية «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وحصل مربط دبي للخيول العربية، على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات، و«الأريام بارع» لإسطبلات الأريام العربية، على جائزة جواد الإمارات الرائد، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط، والمملوك لمواطن من الإمارات «الجوهرة آجي إتش»، لمالكه جاسم الشاعر النقبي، وحصل على 92.50 نقطة.

وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بنتائج مهرات المربط ،وقال : الاحتفاظ بلقب جائزة المزرعة الرائدة بالإمارات، يؤكد ريادية المربط الذي يقود دفة الإنتاج العالمي للإمارات بجدارة نوعية.

من جهته، قال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط: أكدت«دي جهراء» مكانتها الذهبية،ونحن سعداء بنيل لقب المزرعة الرائدة مجدداً.

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