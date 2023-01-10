نادال يعود لبطولة «دبي الحرة للتنس» بعد غياب 15 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن عودة الإسباني رافاييل نادال، للمشاركة في بطولة الرجال، التي تقام بين 27 فبراير و4 مارس المقبلين، بعد غياب دام 15 عاماً عن البطولة، التي تعتبر من أرقى الفعاليات الرياضية، التي تستضيفها الإمارات، ويحمل نادال، المصنف الثاني عالمياً، سجلاً حافلاً مع البطولة، إذ حقق اللقب عام 2006، وشارك للمرة الأخيرة في منافساتها المقامة على استاد سوق دبي الحرة للتنس عام 2008، ثم انطلق ليحقق 22 لقباً في بطولات التنس الكبرى «غراند سلام»، ويعزز مكانته بصفته أحد أهم لاعبي التنس في التاريخ.

وتعد بطولة سوق دبي الحرة للتنس من أبرز الفعاليات، ضمن أجندة بطولات رابطة محترفي التنس 500 نقطة، ويشهد الشهر المقبل إقامة الدورة الـ 23 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات بين 19 و25 فبراير، تليها فعاليات الدورة الـ 31 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال 27 فبراير، في إطار منافسات جولة رابطة محترفي التنس 500 نقطة، وتتوفر تذاكر البطولة اعتباراً من 17 الجاري.

ترحيب

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسرنا الترحيب بعودة نادال، بعد غياب استمر 15 عاماً، حيث يمثل أحد أبرز الأسماء في مشهد الرياضة العالمية وأكثرهم تتويجاً في تاريخ الكرة الصفراء.

وأضاف: حقق نادال 3 ألقاب لبطولات التنس الكبرى، بالتزامن مع آخر مشاركة له في البطولة، ويعود إلى دبي حاملاً ألقاب بطولات كبرى أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

موسم مميز

وحقق نادال «36 عاماً» موسماً مميزاً العام الماضي، حيث شارك في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أول بطولة تنس كبرى في الموسم، كما حقق لقب البطولة للمرة الثانية، خلال مسيرته، مما جعله اللاعب الأكثر فوزاً بالبطولات الكبرى للرجال في التاريخ، متقدماً على الصربي ديوكوفيتش والسويسري فيدرر، كما أصبح نادال ثاني لاعب يحقق جميع ألقاب البطولات الكبرى مرتين، واستطاع بعد ذلك بخمسة أشهر الفوز بلقب «رولان غاروس» للمرة الـ 14، فأصبح حامل اللقب الأكبر سناً في تاريخ البطولة، وعزز رقمه القياسي المذهل فيها إلى 106 انتصارات من أصل 109 مباريات شارك بها.

مسيرة

من جهته، قال راميش سيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: شهد العالم بأسره مسيرة نادال الاستثنائية، وأجمع على أنه بطل حقيقي في التنس، ويسرّ اللجنة تزويد المشجعين في دبي، والإمارات بفرصة فريدة لمشاهدته مباشرة في استاد سوق دبي الحرة للتنس، والاستمتاع بمهاراته وموهبته الرائعة، ونبذل قصارى جهدنا للارتقاء بتجربة المشجعين إلى مستويات جديدة.

نخبة

بدوره، قال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: نتطلع إلى متابعة المباريات الشيقة التي تستضيفها البطولة من جديد، مع مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الموهوبين على مستوى العالم، ويسعدني الترحيب بنادال إلى دبي، بعد هذا الوقت الطويل، وأثق بأن عشاق اللعبة في الإمارات يشاركونني الحماس ذاته لرؤية نادال ينافس على استاد سوق دبي الحرة للتنس، وأعد جمهورنا بمنافسات رائعة في بطولتي الرجال والسيدات، إذ نحرص على مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم، ونتوقع الإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء المشاركين، خلال الأسابيع المقبلة.

تفوق

ووصل نادال إلى الدور ربع النهائي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2005، ليعود مرة أخرى ويشق طريقه نحو نهائي عام 2006 بالفوز على البريطاني تيم هينمان، والألماني راينر شوتلر، وفاز نادال حينها في النهائي على فيدرر، المصنف أول عالمياً، وأبرز المرشحين للفوز باللقب، محققاً أول انتصار على منافسه السويسري في نهائي ضمن بطولات رابطة محترفي التنس. وشهد مجتمع الكرة الصفراء تفوق نادال على فيدرر بواقع 13 - 10 في نهائيات بطولات الرابطة، التي جمعتهما، بعد أن أنهى السويسري باعتزاله العام الماضي إحدى أقوى المنافسات الثنائية للاعبين في تاريخ التنس.

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