«زاخر» نجمة «اللقايا» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تواصلت فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بميدان المرموم في دبي، حيث اشتملت منافسات اليوم الثالث على تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية، التي تضمنت 18 شوطاً لمسافة 5 كلم، بمشاركة 796 مطية، كان أبرزها الأشواط الأربعة الأولى للرموز، بواقع كأسين باسم سمو ولي عهد دبي للقايا البكار، وبندقيتين للقايا الجعدان.

وحلقت «زاخر» بشعار مانع علي محمد حماد الشامسي بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 7:17:6 دقائق، وانتزع «العابر» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري، البندقية في شوط اللقايا الجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 7:16:7 دقائق. وظفرت «عصرية» لعبد الله عبيد سعيد بن حميدان الفلاسي بكأس اللقايا البكار للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 7:15:0 دقائق، بينما حسم «ملهم» آخر رموز اللقايا، بعد فوزه ببندقية الجعدان للإنتاج، بشعار عامر محمد زايد المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 7:19:1 دقائق. وتوج علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن الفائزين الأربعة، برموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، عقب نهاية سابع أشواط الفترة المسائية.

منافسات

من جهة أخرى، يشهد ميدان المرموم اليوم، منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، أبرزها تحديات الرموز في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم، حيث تتنافس المطايا على كأسي سمو ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتي الإيذاع الجعدان المفتوح، والإنتاج في الأشواط الأربعة الأولى، يعقبها 12 شوطاً للمحليات والمهجنات. ويقام صباح الغد 20 شوطاً، منها 12 شوطاً للإنتاج، وينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر، جوائز نقدية قيمة.

وشهدت منافسات الفترة الصباحية،أمس، مشاركة 1280 مطية في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي تضمنت 22 شوطاً لمسافة 5 كلم.

حسم الصدارة

وحسمت صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات «نعايم»، بشعار راشد سعيد حمد مصلح الأحبابي، مسجلة زمناً قدره 7:26:2 دقائق. وأهدت «نبأ» مالكها محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، ناموس اللقايا البكار المهجنات، بزمن قدره 7:26:1 دقائق، وحلق «شاهين» لراشد سيف علي الضحاك الشامسي، بناموس ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، مسجلاً زمناً قدره 7:29:1 دقائق. ونال «مراقب» لحارب مغير سالم العميمي، صدارة قمة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، مسجلاً زمناً قدره 7:23:9 دقائق، وهو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

مزاد المرموم

واستضافت منصة ميدان المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي يقام بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن، على مدار ثلاثة أيام، وعرضت من خلال أول أيام المزاد ثمانون مطية، تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وانتقلت ملكية البكرة بنت «سكر» العاصفة وأمها «نشوة»، إلى محمد الجابري، بقيمة 120 ألف درهم، وهو المبلغ ذاته الذي دفعه عبد الله سعيد بن مروشد، من أجل الحصول على ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب «متعب الصغير» والأم «وبره»، كما نال سعيد سالم الغيلاني، ملكية البكرة بنت «المنتحر» العاصفة والأم «سودانية»، مقابل 100 ألف درهم.

إقبال كبير

أكد عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن المهرجان حظي بإقبال كبير من عشاق هذه الرياضة من شتى ميادين الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تسجيل توقيتات مميزة، ما يدل على جودة الإعداد والاهتمام من جانب المشاركين في المهرجان، مثمناً الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة لهذه الرياضة والاهتمام والتشجيع. كما هنأ الفائزين بالرموز في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، خلال اليومين الماضيين من منافسات اللقايا والحقايق.

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