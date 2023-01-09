5000 طالب وطالبة يتنافسون في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية بنك لِف الرقمي (liv) التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، وتستمر منافساتها حتى 24 يونيو المقبل.

وتنطلق الاثنين المقبل منافسات بطولة كرة القدم وتستمر حتى 26 الجاري، فيما تقام منافسات بطولة الكركيت 31 يناير و 1 فبراير، ومنافسات ألعاب القوى 20 و 21 فبراير، كما تقام منافسات بطولة الرجبي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس المقبل، وتقام منافسات بطولة نت بول للفئات 13 و15 سنة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس المقبل، وينطلق سباق الدراجات الهوائية 11 مارس المقبل، فيما تقام بطولة التنس خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل.

وكانت بطولة الشطرنج قد أقيمت منافساتها في نادي دبي للشطرنج والثقافة وشارك فيها 21 مدرسة ضمن 6 فئات هي تحت 9 و11 و13 و15 و17 و19 سنة، وأسفرت نتائجها عن فوز جويال من مدرسة جيمس وورلد أكاديمي بالمركز الأول في فئة تحت 9 سنوات، كما فازت بهات من ذات المدرسة بالمركز الأول في فئة تحت 11 سنة، وفازت جينا من المدرسة الهندية بالمركز الأول في فئة تحت 13 سنة، وفي فئة تحت 15 سنة فاز فيجايفيرجيا من مدرسة السفير بالمركز الأول، وفازت كاثوريا من أكاديمية جيمس الحديثة بالمركز الأول في فئة تحت 17 وتحت 19 سنة.

نتائج

فيما أسفرت نتائج منافسات بطولة القوس والسهم التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتنافس المشاركون فيها ضمن 3 فئات هي تحت 12 و15 و18 سنة، عن فوز أمينة كامل من مدرسة كنغز دبي بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة للفتيات بعد حصدها 444 نقطة، وفي فئة تحت 12 سنة للبنين فاز فيداس كيريت سوماسي من مدرسة الألفية بالمركز الأول برصيد 557 نقطة، وفي فئة تحت 15 سنة للفتيات فازت لطيفة فكري من مدرسة المواكب البرشاء بالمركز الأول برصيد 497 نقطة، وفي فئة تحت 15 سنة للبنين فاز علي حسين من مدرسة دلهي الخاصة بالمركز الأول برصيد 467 نقطة، وفي فئة تحت 18 سنة فازت مريم الصايغ من مدرسة المواكب البرشاء برصيد 543 نقطة.

وشارك في بطولة نت بول 48 فريقاً ضمت 480 طالبة من 14 مدرسة تنافسن في فئات تحت 8 و9 و10 و11 سنة، كما أقيمت منافسات بطولة الجمباز الإيقاعي في مدرسة دبي الوطنية بمشاركة 60 طالبة من 31 مدرسة ضمن فئات تحت 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 سنة في مسابقات الكرة والطوق والشريط واليد الحرة وغيرها.

ويتضمن برنامج الدورة، المنافسة في 22 بطولة رياضية هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، جمباز إيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، جمباز، شطرنج، شطرنج عن بعد، ألعاب الكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، رجبي، بطولة المدرسين.

مشاركة

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أداءهم ومستوياتهم، وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

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