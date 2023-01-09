الوصل والفجيرة يفوزان بكأس رئيس الدولة للسباحة

المصدر: دبي - البيان

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نظم اتحاد السباحة المرحلة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة، والتي أقيمت في نادي مليحة، وكانت لفئات الشباب والناشئين والأشبال، وشهدت مشاركة 111 لاعباً ولاعبة من 8 أندية، وفاز الوصل بمرحلتي الشباب والناشئين، والفجيرة بمرحلة الأشبال تحت 13 سنة.

وحضر البطولة من لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة كل من محمد عبد الرحيم الحمادي، ومحمد عبد الله بوشهاب، وأعضاء مجلس إدارة نادي مليحة.

ونجح الوصل، في السيطرة على مرحلتي 17 و15 سنة، بعدما جمع 18891 نقطة في مرحلة 17 سنة ليفوز بتلك الفئة، وجاء الحمرية في المركز الثاني برصيد 6650 نقطة، وجاء مليحة في المركز الثالث برصيد 2103 نقاط. كما فاز الوصل بفئة 15 سنة، بعدما جمع 17690 نقطة، وجاء في المركز الثاني، الفجيرة برصيد 17050 نقطة، وحل الحمرية ثالثاً برصيد 1917 نقطة.

فيما توج الفجيرة بطلاً لمرحلة 13 سنة بحصوله على 19647 نقطة، وجاء الوصل ثانياً برصيد 8625 نقطة، والحمرية في المركز الثالث برصيد 3783 نقطة.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال عبد الله الوهيبي، سعادته بالمستوى والأرقام التي تحققت في البطولة، مؤكداً أنها ستكون محطة رئيسية لاختيار سباحي المنتخب الوطني في البطولات المقبلة، وتوجه بالشكر إلى الأندية لحرصها على المشاركة في البطولة والمنافسة، كما توجه بالشكر إلى نادي مليحة لاستضافته البطولة في مسبحه الأولمبي 50 متراً.

وأكد الوهيبي أن الأسبوع المقبل سوف يشهد المرحلة الثانية وختام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة في نادي مليحة أيضاً، وستكون لمرحلتي العمومي والبراعم تحت 10 سنوات.

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