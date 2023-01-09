العين يلتقي الجزيرة بكأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، لحساب الدور التمهيدي للبطولة، والتي تشهد مشاركة 8 أندية، وتقام منافساتها على مدار ثلاثة أدوار «تمهيدي ونصف نهائي ونهائي»، تحتضن صالة نادي العين عند الساعة السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لقاء من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي العين والجزيرة، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز في المباراة المؤجلة.

كما تأتي المباراة بمثابة تضميد جراح، عقب خسارة كل منهما الجولة الماضي، عندما تلقى العين خسارة ثقيلة أمام فريق الشارقة 22/32، وبنفس الوقت تلقى فريق الجزيرة خسارة أمام فريق شباب الأهلي 27/33.

يذكر أن الشارقة يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ووضع قدمه بالدور نصف النهائي وشباب الأهلي ثانياً برصد 4 نقاط، ونقطة لكل من فريقي العين والجزيرة حالياً، وبانتظار نتيجة مباراة اليوم، ومباراتي الجولة الختامية للدور التمهيدي، والمقرر إقامتها الجمعة 13 يناير الجاري.

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